Se ganó sus corazones rápidamente: la afición del Newcastle sorprende a Yaisle con un mensaje especial

La afición del club inglés Newcastle United sorprendió a su técnico alemán Matthias Jaissle con un mensaje especial, pese a que el equipo disputa apenas su cuarto partido oficial bajo su dirección.

El Newcastle recibió al Bournemouth este sábado, en el estadio de St James' Park, en la tercera jornada de la Premier League.

Antes del comienzo del encuentro, el periodista inglés Sean McCormick publicó una imagen de una pancarta que la afición del Newcastle desplegó en las gradas del estadio de St James' Park, en la que se leía: "El ejército blanquinegro de Matty Jaissle".

Esta pancarta reflejó la gran admiración que suscita el técnico alemán en el club inglés, después de que asumiera su dirección justo antes del comienzo de la presente temporada, en sustitución del entrenador inglés Eddie Howe.

Las Urracas no han sufrido ninguna derrota bajo la dirección de Jaissle hasta el momento, pues empataron 2-2 con el Liverpool y ganaron 2-0 al Tottenham Hotspur en la Premier League, además de vencer 3-2 al West Bromwich Albion en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

Cabe recordar que Jaissle escribió una gran historia antes de su llegada al Newcastle, especialmente con el Al Ahli saudí, al que dirigió entre 2023 y 2026, y al que condujo a la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de Élite en dos ocasiones y de la Supercopa de Arabia Saudí en una única ocasión.

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