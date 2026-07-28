El autoproclamado «club más grande del mundo» se esfuerza por fichar a los mejores jugadores del mundo: esa ha sido la filosofía de Real Madrid desde hace años. Que los blancos lleven varias semanas siendo vinculados con Rodri, del Manchester City, no supone por ello una gran sorpresa, al fin y al cabo el director del centro del campo fue elegido mejor jugador del torneo tras el triunfo de España en el Mundial. Como muy tarde, con ese galardón, el Real estaba obligado a abordar el asunto. Pero que el fichaje del jugador de 30 años sea realmente una buena idea para los madrileños, está por ver.

Que Rodri esté ahora mismo en la órbita del Real, junto a dos estrellas de la Bundesliga como Michael Olise (Bayern de Múnich) o Yan Diomande (RB Leipzig), tiene en gran parte que ver una vez más con el presidente Florentino Pérez: a principios de junio protagonizó una intensa campaña electoral frente a su rival Enrique Riquelme, al término de la cual fue reelegido con claridad en el cargo. A lo grande, había anunciado a aficionados y socios un megafichaje para el verano: pensaba presentar una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella.

«La oferta es para un jugador del calibre de Cristiano Ronaldo o Kaká», proclamó Pérez. Pero al final hubo bastante menos brillo, imaginación y peligro de gol: Julian Alvarez debía llegar por esa cantidad desde el Atlético de Madrid, aunque el vecino de la ciudad rechazó de forma tajante y rápida la oferta de los blancos, quizá ni siquiera tan seria. Después sí hubo movimiento en el mercado en el Real, pero no llegó esa operación que haga soñar a la afición con tiempos dorados tras dos años sin títulos. Primero regresó el exentrenador Jose Mourinho, que durante su etapa en el Santiago Bernabéu también ganó títulos, pero que en el duelo eterno con el FC Barcelona de Pep Guardiola casi siempre salió perdiendo.

El Real, por ahora sin un golpe de efecto en el mercado

Con Marc Cucurella (Chelsea) y Denzel Dumfries (Inter de Milán), el Real incorporó por un total de 75 millones de euros a dos laterales; además, sumó al defensa Ibrahima Konate (Liverpool), que llegó libre. Para Bernardo Silva (Manchester City), que con 31 años es incluso mayor que Rodri, llegó otro jugador experimentado a coste cero. Sin embargo, el anunciado golpe de efecto en el mercado no se produjo, y Rodri, naturalmente, sí podría aportarlo con un traspaso.

La calidad futbolística que Rodri sigue teniendo incluso después de la rotura del ligamento cruzado sufrida en 2024, y que volvió a demostrar de forma impresionante en el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, es por supuesto un argumento a favor de que el Real deba intentar ficharlo si sale al mercado. Según informaciones de Sky Sport, en el City tiene sobre la mesa una oferta para ampliar su contrato, que expira en 2027, pero hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo con los skyblues. Ese mismo informe añade al mismo tiempo una oferta del Real a Rodri para firmar con los blancos hasta 2030.

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Sin embargo, también hay otras informaciones que niegan precisamente ese interés del Real. El diario deportivo español AS cita fuentes internas del club, que apuntan que el supuesto interés por Rodri solo está relacionado con el éxito de España en el Mundial. Si llegara a Madrid como ese organizador en el centro del campo que el Real, sin duda, había echado dolorosamente de menos tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, la idea de juego del nuevo entrenador Mourinho quedaría completamente patas arriba.

Con Rodri se obtiene un fútbol de posesión en el que el jugador de 30 años dicta cuándo hay que acelerar el juego o calmarlo, y en el que cada ataque nace de él. Sin embargo, ya desde la etapa final con Carlo Ancelotti, el Real había evolucionado hacia un equipo que no tenía problema en ceder la pelota al rival y apostar por las transiciones con la velocidad de Vinicius Junior y Kylian Mbappe.

Maresca, sobre la baja de Rodri: «Tiene que descansar y recuperarse»

Si Rodri encaja realmente en el entrenador del Real y en su estilo de juego es una gran pregunta. Si los 100 millones de euros de traspaso que se manejan no son demasiado para un jugador de 30 años, es otra. En cualquier caso, este verano Rodri dio la impresión de que aún tiene por delante varios buenos años y de que justifica perfectamente ese precio. Sin embargo, la semana pasada llegó la noticia de su club de que debía someterse de inmediato a una operación de espalda y que, por el momento, estaría de baja por tiempo indefinido. «Será operado el lunes. Después necesita vacaciones, tiene que descansar y recuperarse. Y luego volverá con nosotros», explicó el técnico del City, Maresca.

Que realmente vaya a volver a Manchester, sin embargo, no está dicho. Junto al Real, y operación de espalda o no, también el Paris Saint-Germain estaría ya tras Rodri, según RMC, aunque el centro del campo de los franceses está excelentemente cubierto con Vitinha, Fabian Ruiz y Joao Neves. Sus dos títulos consecutivos de la Champions League hablan por sí solos.

El propio Rodri preferiría regresar a España después de siete años en Inglaterra. Probablemente sería bastante más fácil convencerlo de un cambio al Real que a su club, que hasta ahora sigue oponiéndose y no colabora en una operación. Pero Florentino Pérez es conocido por poder resultar muy convincente en lo económico cuando quiere conseguir algo. Y al fin y al cabo, hizo una promesa a la afición del Real que le gustaría cumplir.