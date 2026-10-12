La UEFA sancionó a la federación serbia con una multa de 50.000 euros y un partido a puerta cerrada por el comportamiento racista y discriminatorio de sus aficionados en los encuentros contra Grecia (1-2) y Países Bajos (1-2). Serbia disputará su próximo partido en casa el 13 de noviembre, frente a la selección alemana en el estadio Rajko Mitic.

Sin embargo, la federación serbia asegura que todavía busca una solución de compromiso. En un comunicado, afirma que intenta obtener permiso para que al menos los niños puedan asistir al estadio. También se pretende permitir la entrada a 2.000 aficionados alemanes.

Serbia ya tuvo que afrontar el partido de ida contra Alemania en el Allianz Arena de Múnich sin el apoyo de sus aficionados debido a la prohibición de su asistencia. La UEFA había impuesto esa sanción en diciembre de 2024 porque, unas semanas antes, en noviembre de 2024, aficionados serbios habían intentado prender fuego a una bandera albanesa durante el partido de la Liga de Naciones disputado en Suiza (1-1).

Por ello, la UEFA ordenó el cierre parcial del estadio para dos partidos de Serbia como local en competiciones de la UEFA y prohibió la venta de entradas a los aficionados serbios para dos partidos de su selección como visitante en competiciones de la UEFA. El primero se disputó en marzo de 2025, en Austria, en el marco de los playoffs de la Liga de Naciones; el segundo fue la reciente derrota por 0-2 en Múnich. Además, la UEFA impuso una multa de 80.000 euros.

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Tras cuatro jornadas, Alemania ocupa el tercer puesto del grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones con cinco puntos. Está a tres puntos tanto de Grecia como de Países Bajos, los dos equipos que encabezan el grupo. Serbia aún no ha sumado ningún punto y cierra la clasificación.

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Tres días después del citado partido en Serbia, la selección del nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, se enfrentará a su eterno rival, Países Bajos, en el Estadio Olímpico de Berlín para cerrar la fase de grupos.