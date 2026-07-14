¡Se endurece el cerco sobre el Barcelona! El Real Madrid aviva la guerra de Negreira con una nueva medida de escalada

El Real Madrid sigue ha intensificado su batalla legal contra el Barcelona en el caso Negreira. El club blanco solicitó al juez que instruye el caso que obligue al conjunto catalán a entregar su sistema de cumplimiento normativo de 2010 a 2018, para comprobar los controles contra la corrupción deportiva y su aplicación real.

El periodista Xavi Estrada, cuya información ha sido verificada por el diario «Marca», asegura que el club blanco no dará marcha atrás, lo que refleja la determinación de la directiva de Valdebebas de sacar a la luz todos los detalles de un caso que ha generado amplia polémica en los círculos deportivos españoles y europeos.

Amplias solicitudes legales para sacar a la luz lo oculto

Además, pidió a la Guardia Civil las facturas, órdenes de pago, registros internos y auditorías de Tresep, Radamanto y Best Norton, documentos ya requeridos pero aún no incorporados al expediente.

El objetivo es esclarecer los detalles financieros y administrativos de la relación entre el Barcelona y Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, quien recibió pagos del club durante años.

«No hay máscaras»

Bajo el lema «No hay más tapujos», Valdebebas insiste en seguir adelante en lo deportivo y lo jurídico hasta una sentencia firme, rechazando cualquier acuerdo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo ha reiterado: el club seguirá presionando en todos los frentes hasta conocer la verdad y exigir responsabilidades.

Solicitud a la UEFA para que retire los títulos al Barcelona

Paralelamente, presiona a la UEFA, a la que considera la única entidad capaz de sancionar deportivamente al Barça.

El club blanco ha solicitado oficialmente a la UEFA que despoje al Barcelona de los títulos ganados durante el periodo del caso Negreira, una medida sin precedentes que refleja la profundidad del conflicto entre los dos gigantes del fútbol español.