Las críticas a Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, siguieron tras la pronta eliminación del Mundial 2026. Parte de la afición le culpa del fracaso por su bajo rendimiento.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras conseguir solo un punto en tres partidos: empató 1-1 con Uruguay, y la derrota ante España (0-4), antes de empatar sin goles con Cabo Verde en la última jornada. Así, terminó último del grupo y quedó eliminado.

Indignación de la afición hacia Salem Al-Dossari

Tras el último encuentro, su nombre dominó las redes, donde muchos usuarios criticaron su bajo rendimiento y le acusaron de no cumplir las expectativas como una de las estrellas más experimentadas del plantel.

Lee también... Las repercusiones del terremoto de Estados Unidos... ¿Quién es el responsable de la sorprendente eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

Algunos creen que no mostró el liderazgo ni el nivel técnico y físico esperado.

Acusaciones de eludir la responsabilidad

Tras el partido, tampoco compareció ante la prensa, lo que aumentó el malestar.

Algunos lo acusaron de “huir de sus responsabilidades”, pues esperaban que, como capitán, hablara con la afición y pidiera disculpas.

Sin embargo, otros defienden que culpar solo a Al-Dossari es injusto y recuerdan que el fracaso obedeció a errores colectivos del cuerpo técnico, la dirección y el plantel. La polémica en torno al capitán de «Los Verdes» sigue viva tras su eliminación del Mundial.