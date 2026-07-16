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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Se desvelan los entresijos... ¡Los jugadores de Inglaterra se quedaron impactados con las decisiones de Tuchel!

Francia vs Inglaterra
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Alemania

«Los Tres Leones» sufrieron un fuerte revés tras el gol de Gordon

Según la prensa inglesa, los jugadores de Inglaterra se sorprendieron por las decisiones tácticas de su seleccionador alemán, Thomas Tuchel, tras adelantarse 1-0 a Argentina en la semifinal del Mundial.

Tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, que dio a Inglaterra la ventaja 1-0, Tuchel pasó a una defensa de cinco: sustituyó a Gordon por Ezri Konsa en el 72’ y luego ingresó a Dan Burn y Nico Aurieli.

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Francia
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Tras el gol de Gordon, Inglaterra apenas retuvo el 12 % del balón y sufrió los constantes ataques argentinos, hasta que Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron en los últimos minutos y clasificaron a Argentina para la final.

Según el diario británico «The Daily Telegraph», varios jugadores ingleses se mostraron «sorprendidos» e «insatisfechos» por el cambio a un sistema defensivo tan pronto, pues el equipo estaba en una buena posición y podría haber mantenido la presión.

Tuchel se defendió asegurando que no se arrepiente y que pasó a una zaga de cinco para cerrar espacios ante los centros argentinos.

No obstante, varios jugadores y expertos opinan que esa decisión fue negativa y facilitó la derrota, pues Inglaterra cedió la iniciativa cuando dominaba.

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