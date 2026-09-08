La tercera derrota consecutiva (1-2 del Torino en el Franchi) le cuesta el banquillo a Fabio Grosso (primer despido de la temporada de Serie A) y desploma la cuota de descenso de la Fiorentina. La clamorosa debacle pasa, de hecho, en pocos días, de 66,00 a 15,00 en Betflag. Le corresponderá al nuevo entrenador Paolo Vanoli, héroe de la salvación del año pasado, devolver a los toscanos a aguas más tranquilas. El 1-1 del Tardini entre Parma y Monza desbloquea la clasificación de ambos equipos, pero no basta a los hombres de Ivan Juric para abandonar el papel de principal candidato al descenso en las cuotas de las casas de apuestas.





De hecho, se ofrece a los lombardos en Serie B el próximo año a 1,43 en William Hill, frente al 1,30 de la semana pasada. En cambio, los gialloblù aparecen señalados a 2,00 veces lo apostado. La victoria del Frosinone en el otro duelo por la salvación, contra el Venezia, le regala en cambio un importante salto al alza en la pizarra, de 1,60 a 2,15, al equipo de Massimiliano Alvini. Sin embargo, los vénetos pagan un precio bajo en cuota, al bajar de 2,15 a 2,00. Menos tranquilo está el Lecce de Eusebio Di Francesco, visto a 1,75, tras la derrota en Cagliari (1-0) que impulsa a los sardos de 4,00 a 4,75. Sigue con 0 en la clasificación el Genoa de Daniele De Rossi, derrotado en Marassi por 1-4 por el Como y ahora más en riesgo tras haber pasado de 4,50 a 3,50.