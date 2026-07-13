¿Se descarta el fichaje por el Ajax? Ter Stegen aviva los rumores con una publicación

Marc-André ter Stegen se pronunció en X. El portero publicó una foto con la ropa de entrenamiento del FC Barcelona. Aún no está claro si esto descarta un traspaso al Ajax.

El alemán publicó el lunes una foto con la equipación de entrenamiento del Barça y escribió: «Nueva temporada. La misma ambición. ¡Listo para empezar!».

Bajo la publicación no tardaron en aparecer comentarios sobre un posible fichaje por el Ajax. «¿No ibas al Ajax?», escribe un usuario. Otro publicó una imagen generada por IA de Ter Stegen con la equipación del Ajax. «¿Sabe que lo han enviado al Ajax?», se puede leer también.

Además, recibe críticas de algunos culés que piden su salida: «Apreciamos lo que has hecho, pero es hora de que hagas las maletas».

Desde hace meses se le vincula con el Ajax, que parecía cerca de ficharlo a préstamo por una temporada, pero la operación ahora está en el aire.

Según De Telegraaf, el fichaje se ha retrasado por «dificultades en la resolución de cuestiones personales» y podría cancelarse.

Se sabe que el Barcelona seguiría pagando la mayor parte de su salario si la cesión se concreta. Míchel podría ser clave: ambos trabajaron juntos en el Girona, que descendió.























