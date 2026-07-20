Se da a conocer la sanción prevista para Paredes tras los incidentes de la final del Mundial

La final del Mundial 2026, que España ganó 1-0 a Argentina, se empañó tras el pitido final por la actitud de varios jugadores argentinos liderados por Leandro Paredes.

Todo empezó cuando Molina abofeteó a Rodri mientras este celebraba el título, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que Paredes empujó y pateó a Eric García y a Gavi.

Paredes empujó a García, Javi intervino y también cayó derribado. Como consecuencia, Paredes fue expulsado al final del partido.

Según Mundo Deportivo, el reglamento disciplinario castiga este tipo de violencia con al menos tres partidos de suspensión.

El artículo siguiente confirma la misma pena por agresión, ya sea con el codo, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes contra el rival o cualquier otra persona que no sea árbitro.

Ahora se espera la resolución de los órganos disciplinarios, y la sanción se aplicará en el primer partido oficial de Argentina. Así lo establecen los reglamentos de la Copa del Mundo.

Además, la AFA podría ser multada por el comportamiento antideportivo de sus jugadores durante la entrega del trofeo a España.