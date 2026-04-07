Se da a conocer el plan de España para responder a la decisión de la FIFA sobre los incidentes del partido contra Egipto

Un informe periodístico ha revelado la reacción de la Federación Española de Fútbol tras la decisión que la Federación Internacional de Fútbol le ha impuesto este martes, a raíz de los incidentes ocurridos en el partido entre «La Roja» y Egipto.

El partido terminó en empate a cero, pero los aficionados presentes en el estadio silbaron durante la interpretación del himno nacional de la selección egipcia y luego lanzaron cánticos ofensivos contra el islam.

Tanto el Gobierno español como la Federación Española de Fútbol, así como numerosas personalidades españolas —entre las que destacan Luis de La Fuente, seleccionador de La Roja, y la estrella del equipo, Lamine Yamal— condenaron lo ocurrido en el estadio.

La FIFA ha expresado hoy su descontento por los incidentes ocurridos durante el partido y ha decidido iniciar un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol.

El árbitro dejó constancia de los incidentes en el acta del partido, lo que ha llevado a remitir el asunto a la Comisión de Disciplina de la FIFA.

El diario «Marca» ha declarado: «La Real Federación Española de Fútbol se mantiene tranquila ante la investigación abierta por la FIFA a raíz de los incidentes ocurridos en Cornellá durante el último partido de la selección española».

Y añadió: «La Federación considera que la apertura de este tipo de investigaciones forma parte de un procedimiento rutinario en casos como el ocurrido ante Egipto, por lo que no hay preocupación interna respecto a las posibles consecuencias disciplinarias».

Señaló que la Federación Española de Fútbol presentará un informe exhaustivo en los próximos días, dentro del plazo de apelación ante la FIFA, y que dicho informe incluirá detalles de todas las medidas adoptadas durante el partido, incluyendo la documentación y los informes requeridos tras el encuentro: las operaciones de organización del evento, las medidas de seguridad de la Federación, la gestión de entradas, el informe del coordinador de seguridad y las conclusiones extraídas.

Según el periódico, el expediente incluirá también los mensajes difundidos a través del sistema de megafonía, los marcadores de vídeo y las redes sociales del departamento de comunicación, con el objetivo de demostrar la respuesta inmediata a los incidentes ocurridos durante la primera parte del partido amistoso contra la selección egipcia.

Con todo ello, la Federación pretende demostrar la conducta adecuada de la organización ante estos incidentes, además de reforzar su compromiso con los principios y políticas que promueve la FIFA en la lucha contra el racismo y cualquier forma de violencia en el fútbol.

(Leer también)... La FIFA toma medidas contra España tras los incidentes del partido contra Egipto