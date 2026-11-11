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El defensa del Como Jacobo Ramon ha expresado su sorpresa tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de España. El ex canterano del Real Madrid también elogió a su compañero de equipo, el centrocampista argentino Nico Paz, al que calificó de «bestia» tanto en ataque como en defensa.

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Ramon reacciona a su sorprendente primera convocatoria con la selección absoluta de España

El gran momento de forma de Jacobo Ramon en la Serie A con el Como ha tenido premio: su primera convocatoria con la selección absoluta de España de cara a sus próximos partidos. En declaraciones en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el futbolista de 21 años admitió que al principio le costó asimilar la noticia.

«Cuando vi mi nombre en la lista, no me lo podía creer», contó Ramon a AS.

Al recordar cómo se enteró, explicó: «Assane Diao me mandó una foto y, cuando la abrí, vi que era la convocatoria. Al principio no me lo creía, pero luego vi que era verdad. Era él; no me había dado cuenta».

Una cálida bienvenida en la selección española absoluta

Al llegar a la concentración, Ramon recibió enseguida el apoyo de sus nuevos compañeros de selección, lo que le ayudó a calmar los nervios ante su primera experiencia con la absoluta.

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«No conocía a nadie, la verdad, salvo a Víctor Muñoz, que acaba de llegar. Pero todos estuvieron genial, la bienvenida fue maravillosa. Me trataron muy bien», señaló Ramon.

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«Cubarsí y Huijsen se acercaron mucho a hablar conmigo, Fabián, Unai Simón... Todos. No quiero dejarme a nadie».

Grandes elogios para su compañero en el Como Nico Paz

Ramon también destacó el extraordinario impacto del centrocampista del Como y de Argentina Nico Paz, cuyas sobresalientes actuaciones en la Champions League han llamado la atención en toda Europa.

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«Es un jugador fantástico, lo está demostrando en la Champions League; es uno de los jugadores con más goles y asistencias de la competición», afirmó Ramon.

«Nico Paz lo tiene todo. ¡Y en defensa es una bestia! La gente solo ve su capacidad ofensiva, pero en defensa es una bestia. Nos aporta muchísimo y nos ayuda mucho».

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Sueña con un encuentro de cuento en la Champions League contra el Real Madrid

Con su trayectoria internacional ya en marcha y el Como destacando en el panorama continental, Ramon se permitió soñar con futuros hitos.

Preguntado por si se había imaginado enfrentándose a su antiguo club, Ramon sonrió: «Sí, sí, lo he pensado. Sería genial. ¡Te firmo unas semifinales de Champions League!».

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Por ahora, el defensa sigue centrado en debutar con la Roja y en dar continuidad a la histórica campaña de su club.