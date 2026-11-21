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El director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, ha respondido a las duras críticas de los aficionados y sostiene que algunas de las dirigidas recientemente a la cúpula del club han cruzado la línea. La inusual entrevista llega mientras Mauricio Pochettino se prepara para dirigir su primer partido, el domingo contra el Liverpool.

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Berrada responde a las crecientes críticas a la directiva

Berrada ha abordado abiertamente la creciente frustración que rodea al club. Cree firmemente que, aunque parte del enfado de los aficionados está plenamente justificado, los incesantes ataques recientes contra la cúpula han ido demasiado lejos. El United ocupa actualmente un pésimo 18.º puesto en la clasificación de la Premier League tras un horrible comienzo de temporada .

Este desastroso rendimiento en la liga ha provocado, como era de esperar, reacciones furiosas entre los aficionados, tanto en las gradas como en las plataformas digitales. Las principales figuras de la directiva de Old Trafford han estado sometidas a un intenso escrutinio en las últimas semanas. El propio Berrada y el director deportivo Jason Wilcox han sido objeto de duras críticas por parte de aficionados indignados que exigen con urgencia cambios profundos e inmediatos.

Las críticas en redes sociales cruzan la línea

En una entrevista con Sky Sports, Berrada explicó cómo el entorno digital actual amplifica constantemente la negatividad. Insistió en que la dirección del club intenta ignorar el ruido exterior y centrarse en resolver los problemas actuales.

«Ocupar este puesto conlleva, naturalmente, las críticas y el escrutinio que vamos a recibir», admitió Berrada. «Lo aceptamos. Algunas críticas son justas; otras sí cruzan la línea. Vivimos en este mundo de las redes sociales, donde a la gente le gusta generar historias negativas sobre el club porque atraen más interacciones. Pero dejamos eso a un lado».

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Crecen las protestas contra los propietarios del club

La hostilidad dirigida a Berrada y Wilcox es solo una parte de una protesta mucho más amplia y profundamente arraigada contra la estructura de propiedad del Manchester United. En las últimas semanas, las campañas en redes sociales han exigido con contundencia la destitución de ambos dirigentes deportivos.

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Los aficionados que acuden a los partidos también han mostrado visiblemente su furia contra la directiva durante los recientes encuentros, en los que el equipo ha ofrecido una imagen lamentable. Ya se oyen con regularidad en el estadio cánticos que piden a sir Jim Ratcliffe, responsable de INEOS y propietario minoritario, que abandone su proyecto deportivo.

Mientras tanto, la hostilidad de larga data hacia la familia Glazer sigue siendo muy intensa entre los aficionados. Su polémica compra apalancada en 2005 dejó al histórico club con enormes cargas financieras, y la deuda total supera ya los 1.000 millones de libras.

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Pochettino se prepara para la gran prueba ante el Liverpool

El ambiente extremadamente tóxico y caótico de Old Trafford plantea un escenario intimidante para el recién nombrado entrenador Pochettino . El técnico argentino afronta la dificilísima tarea de reanimar a una plantilla deshecha y sacar al club de la zona de descenso.

Pochettino comenzará oficialmente su etapa en el United el domingo por la tarde, con un importante partido de Premier League contra su acérrimo rival, el Liverpool. Lograr contra pronóstico un resultado positivo en Anfield ayudaría, sin duda, a aliviar la creciente tensión en la directiva. Sin embargo, otra dura derrota podría avivar aún más el malestar de una afición profundamente frustrada.