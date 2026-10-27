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Gary Neville ha arremetido duramente contra la plantilla del Manchester United y ha acusado a varias estrellas del primer equipo de no estar a la altura de los estándares profesionales exigidos en Old Trafford. El excapitán del club no se mordió la lengua tras una semana desastrosa en la que el Manchester United fue humillado tanto por el Como como por el Bournemouth.

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Otra semana desastrosa en Old Trafford

El desastroso inicio de temporada del Manchester United tocó fondo después de que el Bournemouth lograra una contundente victoria por 3-0 en Old Trafford el domingo. El revés liguero llegó apenas unos días después de que el Como arrollara por 4-0 al equipo de Michael Carrick en la Champions League.

El Manchester United ya ha sufrido seis derrotas en sus primeros 12 partidos entre todas las competiciones. Carrick lucha por conservar su puesto como entrenador, con la presión de la grada considerablemente intensificada tras unos días catastróficos.

Neville critica la falta de exigencia

Getty Images

Neville siguió el desplome ante el Bournemouth desde la cabina de comentaristas y se mostró profundamente descontento con la actitud de la plantilla actual. En el Gary Neville Podcast, el exdefensa criticó los hábitos de los jugadores fuera del campo y una alarmante caída en su nivel básico de compromiso.

«Hay algunos que no son tan profesionales. Hay un par de ellos... Vivo en Manchester y algunos no son tan profesionales», afirmó Neville. «No quiero saber nada de ellos. Hay algunos que no se acuestan a la hora adecuada. No comen lo que deberían. No piensan en el Manchester United a cada minuto de cada día».

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Continuó su dura valoración cuestionando el ego de la plantilla: «No viven por y para este club como deberían hacerlo los profesionales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se les ha subido a la cabeza. Pero siguen paseándose como si fueran el rey William... y no lo son, no son nada».

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Carrick, abandonado a su suerte

Neville cree que el problema principal está en el vestuario, no en el banquillo. Señaló una pancarta de los aficionados que reclamaba una mayor responsabilidad y sugirió que esos valores fundamentales desaparecieron del club hace mucho tiempo.

«Algunos de esos jugadores no son nada. No me puedo creer la... falta de exigencia», lamentó. «En la primera parte mostraron una pancarta en la grada Stretford End que decía: “Exigencia”. Se perdió hace mucho tiempo».

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En defensa de quien fue su compañero de equipo, Neville describió a Carrick como «una persona brillante», con «integridad, credibilidad, decencia y profesionalidad». Sin embargo, cree que el grupo actual ha acabado traicionando a su entrenador. «No ha conseguido que rindan y se han vuelto contra él», añadió Neville. «Lo sé porque, si Bruno se ha vuelto contra él públicamente con esa pequeña declaración, imagina cómo serán las cosas entre bastidores».

Carrick lucha por sobrevivir

Getty Images

Carrick debe encontrar ahora la manera de unir cuanto antes a un vestuario fracturado si quiere resistir la creciente presión. Con la confianza completamente por los suelos y algunas figuras importantes aparentemente enfrentadas al cuerpo técnico, el United necesita desesperadamente un buen resultado para frenar la mala racha.

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Los próximos días serán decisivos para la directiva de Old Trafford, que deberá valorar si Carrick aún puede propiciar un cambio de rumbo. Sobre los jugadores recaerá una presión cada vez mayor, mientras los aficionados exigen una reacción inmediata tras una semana bochornosa.



