Fue una demostración de poder la que se vivió el 12 de agosto de 2018 en el duelo de Kreisliga entre el ASC Cranz-Estebrügge II y el TSV Buxtehude-Altkloster. Al final, el marcador fue de 2-6 a favor de los visitantes. El hombre del partido, sobresaliente: Simon Rödder. Logró cuatro goles en apenas 31 minutos de juego.

«Simon es técnicamente muy bueno, tiene carácter, es rápido y tiene una definición precisa», se deshacía en elogios su entonces entrenador en el TSV, Horst Richters, en el Stader Tageblatt sobre el delantero centro, que había aprendido a jugar al fútbol en el TSV y que siempre se mantuvo fiel al club, salvo por una experiencia de un año en el Buxtehuder SV. Pero había un problema, que el periódico resumió así: «Lo malo: casi nunca está aquí».

Ya entonces, Rödder se movía entre los campos de pueblo y la élite académica. Debido a sus estudios de ADE en Münster y a su posterior estancia en Portugal, solo estaba disponible para el Buxtehude de forma muy esporádica. En kicker todavía puede encontrarse el perfil de jugador de Rödder. Su balance allí es de cinco partidos y ocho goles.

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¿Qué función tiene Simon Rödder en el BVB?

Hoy, el ya 31 años no marca goles en la Kreisliga de Stade. Desde agosto de 2025, Rödder trabaja para el Borussia Dortmund. Su título oficial en el BVB es: Referente del director gerente deportivo y unidad staff de dirección de negociaciones.

El director gerente deportivo, Lars Ricken, había creado específicamente este nuevo perfil de puesto. El exfutbolista, de 50 años, explicó así hace un año esta decisión estratégica de personal: «Dado que en el fútbol profesional se manejan cantidades enormes, para mí es una obligación de responsabilidad que sigamos desarrollándonos de manera continua también en el área de la dirección de negociaciones. Por eso he creado la unidad staff de dirección de negociaciones. Para liderarla, hemos podido incorporar en Simon Rödder a un experto acreditado, que al mismo tiempo me apoya como referente en otros temas». Ricken añadió: «Antes trabajó en una consultora de management especializada en negociaciones y allí fue responsable del sector deportivo. Con este perfil nos ayudará a hacer que los procesos en el área deportiva sean todavía más profesionales y eficientes».

Desde entonces, Rödder está sentado a la mesa cuando el BVB negocia. Recientemente formó parte de la delegación encabezada por el director deportivo Ole Book, que logró en Genk el avance decisivo en las conversaciones sobre el traspaso del centrocampista Konstantinos Karetsas. Ahora también dependerá de Rödder desatascar las negociaciones en el póker por Said El Mala, del Colonia.

¡Aquí puedes leer un amplio perfil de Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder empezó en el fútbol profesional en el VfL Wolfsburgo

El currículum de Rödder antes de llegar a Dortmund es enormemente interesante y variado. Solo por una razón: no es un exprofesional clásico que, tras el final de su carrera, se deslizara hacia un puesto de directivo. Probablemente se le podría definir como analista de datos y estratega de negociación en la intersección entre management, ciencia y economía del comportamiento.

El potencial especial de Rödder ya se hacía evidente durante su máster en Marketing. En febrero de 2018 fue admitido en el codiciado programa WiWi-Talents para superdotados. En el major de Marketing del área de Ciencias Económicas se impuso a bastante más de 150 aspirantes y se aseguró una de las 16 plazas más deseadas. Esto llevaba aparejada su inclusión en el prestigioso WiWi-Talents Book, que se envía directamente a los 500 responsables de personal más importantes de Alemania.

Rödder completó su CEMS Master in International Management en la Nova SBE de Lisboa y en la prestigiosa ESADE Business School de España. Parte de esta formación fue también un amplio proyecto de investigación con la prestigiosa consultora McKinsey & Company, centrado en la industria global del fútbol y en la valoración realista de los futbolistas profesionales. Además, ya había adquirido experiencia práctica en el ámbito profesional en 2013 con unas breves prácticas en Football Operations Management en el VfL Wolfsburgo.

El momento revelación de Rödder: «El potencial aún inexplorado de las negociaciones hábiles»

A continuación, Rödder se adentró de lleno en el mundo del scouting basado en datos. En la empresa tecnológica neerlandesa SciSports, una spin-off de la Universidad de Twente que en 2017 fue distinguida en Cardiff como la startup deportiva más innovadora del mundo, asumió la responsabilidad del negocio en la región DACH y en el sur de Europa.

Cuando el fundador de SciSports, Giels Brouwer, y Rödder presentaron entonces en Gales su enfoque ante representantes de la UEFA, Adidas, Amazon y Microsoft, el objetivo era cerrar la brecha entre los expertos en datos y los responsables de la toma de decisiones en el fútbol. Rödder formó a clubes y directores deportivos para sustituir la clásica intuición por métricas como los Expected Goals (xG) o las Expected Assists (xA). Entre los 14 clubes a los que asesoró a largo plazo se encontraban, entre otros, el Eintracht Frankfurt, el Hertha BSC, el FC Basilea y el Rapid Viena.

Pero Rödder no se quedó en el puro análisis de datos. El amplio intercambio con los planificadores de plantillas le llevó a una especie de momento revelación. Rödder lo describió en una ocasión así: «La estrecha colaboración con los directores deportivos en el fichaje de jugadores me abrió los ojos al potencial relativamente inexplorado de unas negociaciones hábiles».

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Rödder utilizó los rumores sobre Ronaldo y el BVB como caso práctico

Después, Rödder se marchó a The Gap Partnership, una consultora global especializada en dirección de negociaciones. Allí ascendió a Negotiation Consultant & Coach, dirigió el sector deportivo a nivel mundial y profundizó en economía del comportamiento y psicología de la negociación. En un artículo especializado expuso por qué los traspasos son especialmente vulnerables a lógicas erróneas: a diferencia de lo que ocurre en los mercados de libre economía, en el fútbol no existe un «valor de mercado» objetivo. Más bien, los precios se generan únicamente por la presión negociadora.

Curiosamente, Rödder utilizó precisamente al BVB en aquel texto como caso práctico. Analizó los rumores sobre un fichaje de Cristiano Ronaldo en el año 2022 y mostró cómo una megaestrella así, pese a su elevada edad y a sus enormes costes totales, podría multiplicar de golpe el valor comercial de marca del Dortmund, por ejemplo en el mercado asiático.

Desde entonces transmite todo ese conocimiento: en cooperación con la DFB y la DFL, diseña y dirige talleres especializados para directores gerentes de la Bundesliga. Coste: 5900 € por persona. Allí se abordan preguntas como: ¿cómo se rompe en una negociación el poder de los agentes de jugadores? ¿Cómo se utilizan los bonus como masa estratégica de negociación? ¿Cómo se evitan errores emocionales bajo una gran presión de tiempo en el Deadline Day?

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Simon Rödder fracasó en el programa de TV «Die Höhle der Löwen»

Sin embargo, paralelamente, Rödder también miró más allá del deporte. Junto a su padre Oliver, carpintero de formación, que estudió interiorismo y fundó una oficina de planificación para reformas de edificios, creó en 2021 EasyMirror GmbH.

La empresa comercializa espejos de plástico irrompibles, perforables y resistentes a la intemperie para instalaciones hípicas, gimnasios o jardines. En septiembre de 2022, Rödder incluso presentó el producto en el programa de televisión «Die Höhle der Löwen», en VOX, para conseguir 180.000 euros de potenciales inversores a cambio del 15 por ciento de la empresa. Sin embargo, no lo logró.

En última instancia, la trayectoria de Rödder representa la progresiva profesionalización en el fútbol moderno: donde antes se confiaba más en la intuición y el instinto, hoy mandan los cálculos de probabilidad y la psicología de la negociación. Sus tiempos como delantero ocasional de puntería en la Kreisliga han quedado atrás. Pero también hoy Rödder forma parte de un equipo. Uno que sienta las bases para que, idealmente, el BVB marque muchos goles en el futuro, pero también reciba pocos.

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