Fue una demostración de poder la que se vivió el 12 de agosto de 2018 en el duelo de Kreisliga entre el ASC Cranz-Estebrügge II y el TSV Buxtehude-Altkloster. El marcador final fue de 6-2 a favor de los visitantes. El gran hombre del día: Simon Rödder. Logró cuatro goles en apenas 31 minutos de juego.

«Simon tiene técnica, capacidad para imponerse, velocidad y una definición precisa», elogió su entonces entrenador en el TSV, Horst Richters, en el Stader Tageblatt sobre el delantero centro, que había aprendido a jugar al fútbol en el TSV y que siempre se mantuvo fiel al club, salvo por una aventura de un año en el Buxtehuder SV. Pero había un problema, que el periódico resumió así: «Lo malo: casi nunca está aquí».

Ya por entonces, Rödder alternaba entre los campos de pueblo y la élite académica. Debido a sus estudios de Administración de Empresas en Münster y a su posterior estancia en Portugal, casi siempre solo estaba disponible de forma muy esporádica para el Buxtehude. En kicker todavía se puede encontrar el perfil de jugador de Rödder. Su balance allí es de cinco partidos y ocho goles.

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¿Qué función tiene Simon Rödder en el BVB?

Hoy, el ya treintañero de 31 años ya no marca goles en la Kreisliga de Stade. Desde agosto de 2025, Rödder trabaja para el Borussia Dortmund. Su título oficial en el BVB es: asistente del director gerente deportivo y puesto de staff para la dirección de negociaciones.

El director gerente deportivo Lars Ricken había creado expresamente este nuevo perfil de puesto. El técnico de 50 años explicó así hace un año esta decisión estratégica de personal: «Dado que en el fútbol profesional se manejan cantidades enormes, para mí es una cuestión de responsabilidad que también sigamos desarrollándonos de manera continua en el ámbito de la dirección de negociaciones. Por eso he creado el puesto de staff para la dirección de negociaciones. Para su liderazgo hemos podido incorporar en Simon Rödder a un experto acreditado, que al mismo tiempo me apoya como asistente en otros temas». Ricken añadió: «Antes trabajó en una consultora de management especializada en negociaciones y allí fue responsable del sector deportivo. Con este perfil nos ayudará a hacer que los procesos en el área deportiva sean todavía más profesionales y eficientes».

Desde entonces, Rödder también se sienta a la mesa cuando el BVB lleva a cabo negociaciones. Recientemente formó parte de la delegación encabezada por el director deportivo Ole Book, que en Genk logró el avance decisivo en las conversaciones sobre el traspaso del centrocampista Konstantinos Karetsas. Ahora también recaerá en Rödder la tarea de desatascar el póker por Said El Mala, del Colonia.

¡Aquí puedes leer un amplio perfil de Konstantinos Karetsas!

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Simon Rödder empezó en el fútbol profesional en el VfL Wolfsburgo

El currículum de Rödder antes de llegar a Dortmund es enormemente apasionante y variado. Ya solo por eso, porque no es un exprofesional clásico que, tras el final de su carrera, acabó entrando en el área de dirección. Probablemente se le podría describir como un analista de datos y estratega de negociaciones en la intersección entre management, ciencia y economía del comportamiento.

El potencial especial de Rödder ya se hizo evidente durante su máster en Marketing. En febrero de 2018 fue admitido en el codiciado programa WiWi-Talents para alumnos de altas capacidades. En el major de Marketing del departamento de Ciencias Económicas se impuso a bastante más de 150 aspirantes y se aseguró una de las codiciadas 16 plazas. Eso llevaba aparejada su inclusión en el prestigioso WiWi-Talents Book, que se envía directamente a los 500 responsables de personal más importantes de Alemania.

Rödder completó su CEMS Master in International Management en la Nova SBE de Lisboa y en la prestigiosa ESADE Business School de España. Parte de esta formación fue también un amplio proyecto de investigación con la prestigiosa consultora McKinsey & Company, centrado en la industria global del fútbol y en la valoración realista de futbolistas profesionales. Además, ya adquirió experiencia práctica en el ámbito profesional en 2013 con unas breves prácticas en Football Operations Management en el VfL Wolfsburgo.

El momento de revelación de Rödder: «El potencial sin explotar de las negociaciones hábiles»

A continuación, Rödder se adentró de lleno en el mundo del scouting basado en datos. En la empresa tecnológica neerlandesa SciSports, una spin-off de la Universidad de Twente que en 2017 fue distinguida en Cardiff como la startup deportiva más innovadora del mundo, asumió la responsabilidad del negocio en la región DACH y en el sur de Europa.

Cuando el fundador de SciSports, Giels Brouwer, y Rödder presentaron entonces su enfoque en Gales ante representantes de la UEFA, Adidas, Amazon y Microsoft, el objetivo era cerrar la brecha entre los expertos en datos y los responsables de tomar decisiones en el fútbol. Rödder formó a clubes y directores deportivos para sustituir la clásica intuición por métricas como los Expected Goals (xG) o las Expected Assists (xA). Entre los 14 clubes a los que asesoró a largo plazo estaban, entre otros, el Eintracht Frankfurt, el Hertha BSC, el FC Basilea y el Rapid Viena.

Pero Rödder no se quedó solo en el análisis puro de datos. A través del amplio intercambio con los planificadores de plantillas, vivió una especie de momento de revelación. Rödder lo describió en su día así: «La estrecha colaboración con los directores deportivos en el fichaje de jugadores me abrió los ojos al potencial relativamente inexplorado de las negociaciones hábiles».

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Rödder utilizó los rumores sobre Ronaldo y el BVB como caso práctico

Rödder pasó entonces a The Gap Partnership, una consultora global especializada en dirección de negociaciones. Allí ascendió a Negotiation Consultant & Coach, dirigió el sector deportivo a nivel mundial y profundizó en economía del comportamiento y psicología de la negociación. En un artículo especializado expuso por qué los traspasos son especialmente vulnerables a lógicas erróneas: a diferencia de los mercados de libre economía, en el fútbol no existe un «valor de mercado» objetivo. Más bien, los precios surgen exclusivamente por la presión de la negociación.

Curiosamente, Rödder utilizó precisamente al BVB en aquel momento como caso práctico en su texto. Analizó los rumores sobre un fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 y mostró cómo una megaestrella así, pese a su avanzada edad y a sus enormes costes totales, podría multiplicar de golpe el valor comercial de marca del Dortmund, por ejemplo en el mercado asiático.

Desde entonces transmite todo ese conocimiento: en cooperación con la DFB y la DFL, diseña y dirige talleres especializados para directores gerentes de la Bundesliga. Precio: 5900 € por persona. Allí se abordan cuestiones como: ¿cómo se rompe en una negociación el poder de los agentes de jugadores? ¿Cómo se utilizan los bonus como masa estratégica de negociación? ¿Cómo se evitan errores emocionales bajo una gran presión de tiempo en el Deadline Day?

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Simon Rödder fracasó en el programa de televisión «Die Höhle der Löwen»

Sin embargo, paralelamente, Rödder también miró más allá del deporte. Junto a su padre Oliver, un carpintero de formación que estudió arquitectura de interiores y fundó una oficina de planificación para remodelaciones de edificios, creó en 2021 la empresa EasyMirror GmbH.

La compañía comercializa espejos de plástico irrompibles, perforables y resistentes a la intemperie para instalaciones ecuestres, gimnasios o jardines. En septiembre de 2022, Rödder incluso presentó el producto en el programa de televisión «Die Höhle der Löwen» de VOX, con el objetivo de conseguir 180.000 euros a cambio del 15 por ciento de las participaciones de la empresa. Sin embargo, ese plan no salió adelante.

En última instancia, la trayectoria de Rödder representa la creciente profesionalización en el fútbol moderno: donde antes se apostaba más por la intuición y el instinto, hoy mandan los cálculos de probabilidades y la psicología de la negociación. Sus días como delantero ocasional certero en la Kreisliga han quedado atrás. Pero también hoy Rödder forma parte de un equipo. Uno que sienta las bases para que, idealmente, en el futuro el BVB marque muchos goles, pero también encaje pocos.

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