Se conoce la cuantía de la opción de compra por Sutalo: una fracción de la cantidad que pagó el Ajax por su fichaje

Josip Sutalo dejará el Ajax cedido al Lazio, según informó Gianluca Di Marzio en la mañana del miércoles. Más tarde ese mismo día se conoció el importe de la opción de compra del defensa croata.

Según Di Marzio, el Lazio pagará tres millones de euros para hacerse con la cesión de Sutalo durante un año desde el Ajax. Matteo Moretto, de MARCA, asegura que la cifra es de 2,5 millones de euros.

Moretto también informa de que la opción de compra asciende a ocho millones de euros. Esta opción pasará a ser obligatoria si se cumplen algunas condiciones.

Sutalo fue llevado a Ámsterdam en el verano de 2023 por el entonces director técnico Sven Mislintat por 22 millones de euros. El central tuvo un inicio complicado en los Países Bajos, pero se recuperó bajo las órdenes de Francesco Farioli.

En el Lazio, Sutalo se reencontrará con su excompañero Kenneth Taylor. Este se incorporó hace medio año por veinte millones de euros.

El martes por la noche se conoció que el Ajax vende a Ko Itakura por 4,5 millones al Borussia Mönchengladbach. Como consecuencia, Aaron Bouwman es el único defensa central diestro que queda.