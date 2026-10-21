Según confirmó el club el miércoles, el excepcional jugador georgiano se ha roto el ligamento cruzado. Estará varios meses de baja en el Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia se torció la rodilla tras casi una hora de juego en una entrada limpia de Xavi Espart, del Barcelona, y cayó de forma aparatosa sobre el césped. Después no pudo abandonar el campo por sus propios medios. Tuvieron que ayudarlo a llegar al vestuario y apenas podía apoyar la pierna afectada.

Unos segundos antes, el capitán Marquinhos ya había sufrido una lesión en un duelo con Anhtony Gordon y le había indicado al entrenador Luis Enrique que no podía continuar. A continuación se produjo un doble cambio.

¿Estará también Dembele mucho tiempo de baja en el PSG?

En la primera parte, la superestrella del PSG Dembele ya había caído lesionada (19'). El vigente mejor jugador del mundo se lesionó durante una carrera sin contacto directo con un rival. Después de acelerar, el atacante se detuvo de repente y se llevó la mano al muslo izquierdo. Una lesión muscular podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado.

Las cámaras captaron el rostro de Dembele, desencajado por el dolor, y pronto quedó claro que no podía seguir. Para el PSG, la lesión del campeón del mundo de 2018 también es una pésima noticia, ya que últimamente había recuperado un estado de forma extraordinario. Esta temporada suma cuatro goles y seis asistencias en diez partidos oficiales. El jugador de 29 años consiguió seis participaciones de gol en solo dos encuentros de la Champions League y destacó en la victoria por 4-2 ante el Manchester City de la semana pasada.

El FC Barcelona también tuvo que lamentar al menos una lesión: Dani Olmo, exjugador del Leipzig de 28 años, se lesionó en una disputa en el centro del campo con Vitinha. Hansi Flick tuvo que hacer un cambio a los 26 minutos y dio entrada a Fermin Lopez por Olmo.

Pese a la gran cantidad de bajas por lesión, el vigente campeón de la Champions League acabó imponiéndose a los catalanes, que hasta entonces permanecían invictos y atravesaban un gran momento de forma. Después de que Lamine Yamal marcara el 2-2 en los últimos minutos, Vitinha y Fabian pusieron el broche a un partido emocionante. Con tres victorias en tres encuentros, el PSG lidera actualmente la clasificación de la fase de liga de la Champions League junto con el FC Liverpool.

El próximo domingo afrontará un duelo de primer nivel contra el líder de la Ligue 1, el Olympique Lyon. En la Champions League, el Paris Saint-Germain se medirá al Villarreal a principios de noviembre.

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