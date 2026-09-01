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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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¿Se concretará? El United llama a la puerta de la estrella de Argelia antes del cierre del mercado

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Interés real: una carrera contrarreloj

El Manchester United mantuvo contactos urgentes con el Manchester City para consultar la posibilidad de fichar a una de las estrellas del conjunto celeste, en un movimiento sorpresivo durante las últimas horas del mercado de fichajes veraniego.

El periodista Ben Jacobs informó a través de X, citando a Alex Crook, periodista de "talkSPORT", que el Manchester United presentó una consulta preliminar sobre el lateral izquierdo argelino Rayan Aït-Nouri.

Confirmó que el interés del Manchester United por el lateral de 25 años es "real", lo que abre la puerta a la posibilidad de su traspaso a las filas del equipo del entrenador Michael Carrick.

Sin embargo, "la posibilidad de cerrar la operación en estos momentos parece complicada, ante el escaso tiempo restante antes del cierre del mercado de fichajes, además de la rivalidad histórica entre los dos grandes de la ciudad de Manchester, que podría aumentar las complicaciones de cualquier negociación potencial".

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Aït-Nouri disputó tan solo 17 partidos en la Premier League con el Manchester City la temporada pasada, después de incorporarse al equipo procedente del Wolverhampton por 32 millones de libras esterlinas el pasado verano.

El jugador argelino afronta una fuerte competencia por el puesto de lateral izquierdo dentro de la plantilla del Manchester City, ante la capacidad de Joško Gvardiol, Nico O'Reilly y Rico Lewis para ocupar también esa posición.

Asimismo, la incertidumbre sobre el futuro de Aït-Nouri con el equipo aumentó tras la salida del entrenador Pep Guardiola, según el mismo informe.

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