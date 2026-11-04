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Abobakr El Mokadem
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¿Se cerrará el fichaje en enero? Un club italiano da el primer paso hacia la contratación de Gavi

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Perdió su posición que parecía intocable

Un informe periodístico reveló este miércoles el deseo de un club italiano de fichar a Gavi, estrella del Barcelona, durante el próximo mercado invernal.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la escasa participación de Gavi esta temporada lo ha puesto en el punto de mira, y los informes apuntan a que el Nápoles lo sigue de cerca.

Indicó que hay noticias sobre consultas entre ambos clubes que ya están en marcha.

 Por su parte, el portal italiano "Calciomercato" mencionó que existe la posibilidad de que haya movimientos durante el próximo periodo de fichajes invernal.

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Durante el verano, el Manchester United intentó hacerse con los servicios de Gavi, pero el centrocampista frustró el interés de raíz, convencido de continuar en el Barcelona tras la última etapa de la temporada pasada, en la que se aseguró su lugar en el Mundial a través de ocho partidos como titular en los últimos nueve encuentros de LaLiga, después de recuperarse de una lesión de rodilla.

Pero el Nápoles tiene ahora al jugador entre ceja y ceja. El conjunto partenopeo ha iniciado negociaciones para reforzar su centro del campo y apoyar a un equipo que ha sufrido lesiones en las últimas semanas.

 Según el portal "Calciomercato", el Barcelona está dispuesto a desprenderse de él por 40 millones de euros.

Gavi ha perdido su condición de intocable y su posición en la jerarquía del equipo ha retrocedido. La llegada de Rodri durante el verano aumentó la competencia por las posiciones del centro del campo, que ya contaba con Pedri, Bernal, De Jong, Fermín y Dani Olmo.

Gavi solo ha jugado 146 minutos en cuatro partidos de LaLiga y 45 minutos en la Liga de Campeones, habiendo entrado como suplente en tres de ellos.

 Esta situación abre la puerta a la posibilidad de su salida durante el periodo de fichajes invernal, y el Nápoles está deseoso de echarle el guante.

 

 

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