Se centra sólo en el Sevilla: Rakitic anuncia su retirada de la Selección de Croacia

Ivan Rakitic se retira de la Selección de . La federación de su país ha emitido un comunicado para anunciar que el centrocampista del de 32 años ha decidido dar por finalizada su etapa como internacional tras 106 partidos oficiales con su equipo nacional.

El croata cuelga las botas con su selección para centrarse por completo en su segunda etapa en el club de Nervión y cierra una brillante trayectoria con el combinado ajedrezado con la que marcó 15 goles y disputó 2 Eurocopas y 2 Mundiales, siendo subcampeón en 2018 teniendo un papel decisivo junto a Luka Modric.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj