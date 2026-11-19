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Marruecos afronta, a partir del próximo 28 de noviembre, una nueva ronda de revisión de sus preparativos para albergar el Mundial 2030, en la que se evaluarán los estadios, los medios de transporte y la capacidad hotelera.

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Según el diario Sport, la delegación de la FIFA recorrerá las ciudades de Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, Agadir y Fez para comprobar el grado de avance de las obras de infraestructura y de los servicios previstos para el Mundial, que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Esta visita permitirá evaluar sobre el terreno el estado de los estadios, además de otros aspectos clave para garantizar el desarrollo de la competición, como el transporte aéreo y ferroviario, la movilidad urbana y la capacidad hotelera. El objetivo es determinar el grado de avance de los proyectos con los que las seis ciudades candidatas aspiran a acoger a las selecciones y a los aficionados.

De acuerdo con la información facilitada sobre los preparativos, esta gira forma parte del calendario de seguimiento que la FIFA lleva a cabo durante noviembre y diciembre en los tres países organizadores, tras su visita a Portugal y las recientes inspecciones realizadas en varias de las ciudades españolas candidatas a ser sede.

La misma información señala que la FIFA ha realizado una primera evaluación positiva de los proyectos marroquíes.

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Entre las instalaciones que acaparan la atención figuran el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, que ha sido renovado, el futuro Gran Estadio Hassan II, vinculado a la candidatura de Casablanca, y el Gran Estadio de Tánger.

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El desarrollo de estas instalaciones se enmarca en un programa que combina las obras en los recintos deportivos con la mejora de los servicios y de los espacios urbanos.

El Gran Estadio Hassan II es la opción que presentará Marruecos para intentar albergar la final, uno de los asuntos que más debate genera en torno al torneo de 2030.

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Los informes técnicos recogidos en la documentación indican que las obras de construcción avanzan conforme al calendario previsto, e incluso algunos trabajos van por delante de los plazos inicialmente fijados. La visita de los inspectores permitirá verificar esta evolución y revisar el grado de preparación operativa de las ciudades.

El transporte es otro de los ejes del proyecto. La Oficina Nacional de Aeropuertos y la Oficina Nacional de Ferrocarriles participan en el refuerzo de las redes de conexión, en coordinación con las autoridades públicas y las administraciones locales. Los desplazamientos entre ciudades, así como los traslados a los estadios, figurarán entre los aspectos que evaluará la FIFA.

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El plan marroquí contempla además extender las actividades vinculadas al Mundial a zonas que van más allá de las seis ciudades candidatas a acoger partidos. Otras ciudades y regiones podrán recibir las concentraciones de las selecciones mediante la habilitación de instalaciones de entrenamiento y alojamiento. Este enfoque busca repartir la inversión y la actividad turística entre distintas regiones del país.

Así, la visita de inspección prevista para el 28 de noviembre abre una nueva fase en el seguimiento de los preparativos de Marruecos, que deberá demostrar el grado de avance de las obras, así como el nivel de coordinación entre los servicios necesarios para albergar el Mundial 2030.