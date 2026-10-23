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¡Se calienta el Arsenal-Manchester United! Mira el segundo episodio de The Rondo, en el que se enfrentan aficionados de ambos equipos

Los partidos entre el Arsenal y el Manchester United siempre son vibrantes, y lo mismo ocurre cuando se enfrentan los aficionados de ambos clubes. ¡Mira cómo AliceTalksFootball y Kofi B se miden a Daniyal Khan y Rory Talks Football mientras defienden sus opiniones polémicas en el segundo episodio de The Rondo!

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