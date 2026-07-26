Según informa Foot Mercato, el atacante tiene sobre la mesa una oferta sorprendente. Según esa información, Al-Rayyan SC, de Qatar, ha presentado a Sancho una propuesta lucrativa.

El inglés está sin equipo desde comienzos de julio, ya que su contrato con el Manchester United expiró. Por ello, Al-Rayyan SC no tendría que pagar traspaso por Sancho. El equipo del goleador serbio Aleksandar Mitrovic es uno de los grandes clubes de Qatar, aunque el último de sus ocho títulos de liga se remonta a 2016.

Si Sancho se decidiera por un cambio al Al-Rayyan SC, se esfumaría un nuevo regreso al BVB. Desde hace meses circulan especulaciones al respecto, y recientemente se decía que una tercera etapa del jugador de 26 años en el Borussia seguía siendo un tema. Bild informó hace poco de que el BVB está intentando fichar a Sancho, aunque el regateador tendría que estar dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial. Cinco millones de euros brutos por temporada sería el máximo; así, Sancho quedaría muy por debajo del salario que había percibido en los últimos años en el United.

Jadon Sancho: ¿fichaje por Qatar en lugar de regreso al BVB?

El Dortmund fichó al internacional inglés, en 23 ocasiones, cuando tenía 17 años procedente del Manchester City, y fue en la Bundesliga donde Sancho dio el salto internacional. En 2021, el United puso sobre la mesa la friolera de 85 millones de euros de traspaso, pero el londinense de nacimiento nunca pudo cumplir las altas expectativas en Old Trafford. Por eso, en la segunda mitad de la temporada 2023/24 Sancho ya regresó una vez al BVB y completó medio año positivo con el conjunto de Westfalia. Sin embargo, después no fue posible para el Borussia acometer su fichaje en propiedad por motivos económicos.

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Como tampoco tenía futuro en Mánchester, Sancho volvió a salir cedido en los dos últimos años. Sin embargo, ni en el Chelsea ni en el Aston Villa logró reencontrarse con su mejor nivel de sus mejores días en Dortmund. Aun así, parece que sigue habiendo pretendientes de renombre: además del BVB, últimamente se ha vinculado sobre todo al Atlético de Madrid como posible nuevo destino.

Con un traspaso a Qatar, sin embargo, Sancho se despediría por el momento del fútbol de élite. Teniendo en cuenta las sobresalientes actuaciones que en su día convirtieron al técnico atacante en Dortmund en uno de los jugadores ofensivos más emocionantes de Europa, sería una evolución bastante triste desde el punto de vista deportivo a mediados de la veintena.