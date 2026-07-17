Se busca un jugador para representar a Arabia Saudí... El Barcelona ficha a una promesa marroquí

El FC Barcelona ha fichado al joven talento marroquí Mehdi El Maimouni, procedente del Sporting de Charleroi belga.

Según Mundo Deportivo, el mediocentro de 17 años se formará en La Masía.

Puede representar a Bélgica o Marruecos y la prensa belga lo considera uno de los mayores talentos de su generación.

Esta semana llegó a Barcelona, como mostraron sus fotos en Instagram durante la visita al museo del FC Barcelona.

En una de las imágenes aparecen camisetas de Ronaldinho y Luis Suárez.

Hace unas horas, el portal belga «Walfoot» publicó fotos del jugador marroquí junto al vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Justi, en las oficinas del club, en lo que se cree que fue la firma de su contrato, aunque el Barça aún no lo ha anunciado oficialmente. Según la prensa belga, el Barcelona seguía al marroquí desde hacía más de dos años.

Mehdi El Mimouni destaca por su inteligencia táctica, su visión de juego y su capacidad para controlar el ritmo del partido desde el centro del campo, cualidades que algunos comparan con la leyenda del Barcelona Sergio Busquets. lo que también atrajo el interés del PSV y varios clubes de la Premier League, especialmente el Newcastle.

Medios belgas añaden que Arabia Saudí ha mostrado interés en naturalizarlo para que juegue con su selección en el Mundial de 2034.