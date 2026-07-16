Se burló de Messi antes del colapso... Piers Morgan insulta a Argentina

El periodista británico Piers Morgan insultó a la selección argentina tras la derrota de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra se adelantó con un gol de Anthony Gordon, aunque Argentina remontó con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y avanzó a la final contra España el domingo.

Morgan, gran admirador de Cristiano Ronaldo, se burló de Argentina y de Messi en la primera parte al preguntar: «¿Juega Messi?», según La Nación.

Tras el gol de Anthony Gordon que abrió el marcador, celebró con un mensaje que criticaba las tácticas del entrenador Thomas Tuchel.

Tras la derrota inglesa, cerró su serie de publicaciones con un tercer tuit de una sola palabra: «FFS», abreviatura de una expresión de enfado en inglés.

Después, en X, insultó a Argentina tras ver a varios jugadores con una bandera que decía «Las Malvinas (Falkland) son argentinas»: «Idiotas sin moral. Espero que España los aplaste en la final como nosotros los aplastamos en la guerra de las Malvinas».

Dos meses y medio antes, Morgan se enzarzó en una polémica con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, después de que este último afirmara que si «Donald Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, nosotros debemos reclamarlas».

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