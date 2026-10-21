Según informa Sport Bild , los suabos prohibirán en adelante a los jugadores acudir a las instalaciones del club en sus vehículos privados. Los coches de lujo, como un Ferrari rojo, un Rolls-Royce Cullinan negro o un McLaren violeta, deberán dejar paso sin excepción a los coches de empresa de Mercedes y Porsche.

Según la información, los jugadores recibieron la orden por escrito en octubre y se enfrentan a multas cuantiosas si no la cumplen. Por un lado, los dos fabricantes de automóviles, que poseen cada uno algo más del diez por ciento de las acciones, estarían reclamando una mayor presencia. Por otro, la dirección deportiva, encabezada por el director general Alexander Wehrle, el responsable del área deportiva Fabian Wohlgemuth y el director deportivo Christian Gentner, quiere centrar la atención en los éxitos deportivos.

Y ahí es donde el equipo atraviesa actualmente serias dificultades, al menos en la Bundesliga. Tras seis partidos, solo suma seis puntos, menos que en la Liga de Campeones. Después del 1-1 ante el Atlético de Madrid, el Stuttgart ya tiene siete puntos en la máxima competición europea. Como una vez más le faltó contundencia ante la portería rival, incluso con superioridad numérica, Deniz Undav y compañía lamentaron después no haber logrado los tres puntos.

Sebastian Hoeneß también endurece las medidas: ¿qué hace ahora de otra manera el entrenador del VfB Stuttgart?

Mientras tanto, el entrenador Sebastian Hoeneß también habría apretado las tuercas. Según Sport Bild, los entrenamientos son ahora más largos y mucho más intensos. Además de carreras diagonales sin balón a lo largo de todo el campo, actualmente hay muchos ejercicios de duelos en el programa diario, ya que el técnico del VfB no está satisfecho con el porcentaje actual de duelos ganados.

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Hoeneß también habría cambiado su forma de comunicarse con la plantilla. Según la información, ahora señala los errores individuales delante de todo el equipo, en lugar de hacerlo en conversaciones individuales como antes. Otra medida que debe entenderse como una clara advertencia al equipo: ningún puesto de titular está ya asegurado.

Además, en la reunión ordinaria del consejo de supervisión del lunes se habría hecho un primer balance provisional. En líneas generales, hay consenso en que las dos semanas posteriores al parón de selecciones supusieron un paso en la dirección correcta. Los dirigentes del VfB confían en que los buenos resultados regresen también en la competición liguera. Últimamente, el equipo de Hoeneß no ha sabido aprovechar las numerosas ocasiones que ha generado. Así ocurrió también en la dolorosa derrota por 0-1 ante el HSV el pasado fin de semana.