«Se avecina una tormenta eléctrica»... Decisión urgente de la FIFA sobre el partido entre Francia e Irak

La FIFA ha adoptado una decisión inesperada sobre el partido Francia-Irak, lo que hace temer que se cancele o se retrase.

Según «beIN Sports», se ha pospuesto la apertura de puertas del estadio de Filadelfia, donde Francia e Irak deben enfrentarse, hasta una hora por definir, como medida de precaución ante una tormenta inminente, según informó una fuente cercana a la FIFA horas antes del partido de la fase de grupos del Mundial, que comenzará a medianoche, hora de Egipto y Arabia Saudí.

En la pantalla gigante del estadio se leyó: «Se aproxima una tormenta eléctrica. Abandonen las gradas y busquen refugio». El locutor repitió el aviso mientras la lluvia azotaba la ciudad.

La normativa local suspende automáticamente el partido cuando se detecta un rayo a 13 km del estadio. se evacúa al público y los jugadores vuelven a los vestuarios. Se espera 30 minutos sin tormenta para reanudar el partido; si se escuchan más truenos, el reloj se reinicia.

En Estados Unidos la suspensión puede alargarse sin límite, como sucedió en la Copa Mundial de Clubes del año pasado, cuando se aplazaron seis partidos, entre ellos el de octavos entre Chelsea y Benfica (4-1 tras la prórroga), que terminó cuatro horas y 38 minutos después de su inicio por varias interrupciones por tormentas.