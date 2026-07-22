Se avecina un megafondo: ¿recibirá el Liverpool FC 1.600 millones de euros?

El Fenway Sports Group, accionista mayoritario de Liverpool, negocia con un consorcio liderado por Amit Bhatia la venta de una parte significativa del club de la Premier League, según el Financial Times.

Bhatia vendió hace poco sus acciones del Queens Park Rangers. Según The Guardian, la operación alcanzaría el 30 % del club, valorado en 1 600 millones de euros. Se especula con la posible entrada de Jeff Bezos, fundador de Amazon, aunque aún no ha decidido invertir.

Además, se desconoce si parte de ese dinero reforzará el presupuesto de fichajes para el próximo verano.

FC Liverpool: una temporada decepcionante a pesar de los fichajes por 500 millones

En el mercado de verano de 2025 ya invirtió casi 500 millones en fichajes: Alexander Isak (145 M€), Florian Wirtz (125 M€) y Hugo Ekitike (95 M€).

A pesar de ello, los resultados no llegaron: el equipo cayó en cuartos de final de la Champions y terminó quinto en la Premier, clasificando apenas para la próxima edición. En la FA Cup cayó 0-4 ante el Manchester City en cuartos, y en la Copa de la Liga fue eliminado en la cuarta ronda tras un mal partido contra el Crystal Palace.

Tras la decepción deportiva, el campeón Arne Slot fue destituido a finales de mayo y reemplazado por Andoni Iraola, quien este verano debe reconstruir la plantilla tras las salidas de Mohamed Salah y del defensa Ibrahima Konaté. El francés fichó por el Real Madrid como agente libre, mientras que Víctor Muñoz y Jeremy Jacquet llegaron por más de 100 millones para reemplazarlos.

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