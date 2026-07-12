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Se avecina un gran avance: el Feyenoord, más cerca de fichar a su portero titular ideal

Fichajes
Feyenoord
T. Ernst

La revista alemana Kicker informa de que Tjark Ernst podría fichar por el Feyenoord. Según este medio, el club de Róterdam está avanzando cada vez más en las negociaciones.

El club está a punto de fichar al portero berlinés.

Sin embargo, el guardameta de 23 años no es el único objetivo del equipo de Róterdam.

Celtic, Borussia Mönchengladbach y VfL Wolfsburgo también lo siguen.

El Wolfsburgo estaba cerca de ficharlo, pero su descenso a la 2. Bundesliga frustró la operación.

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Por ello, el club de Volkswagen, tal y como se informó anteriormente, está barajando la posibilidad de fichar al portero del Feyenoord, Timon Wellenreuther, procedente del Stadionclub.

En cualquier caso, el Feyenoord está un paso más cerca de fichar a un nuevo portero. Ernst es su prioridad y valora con interés la posibilidad de jugar en la Liga de Campeones.

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