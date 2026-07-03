Adam Tahaui está a punto de fichar por el NEC, informa ESPN.

El FC Utrecht también lo pretendía, pero se quedó sin él. El centrocampista de 20 años tenía contrato en Arnhem hasta 2027, y según De Gelderlander, el NEC pagará 650 000 euros por este jugador creativo.

La temporada pasada, en la Keuken Kampioen Divisie, marcó cinco goles y dio diez asistencias.

Según ESPN, firmará un contrato de cuatro años con el NEC, hasta 2030, tras el reconocimiento médico.

En Vitesse actuaba como ’10’, pero Schreuder lo ve como extremo derecho, así que competirá con Sami Ouaissa, quien interesa a otros clubes.

Traspasos delicados

Es inusual que un jugador pase directamente del Vitesse al NEC, su archirrival. Antes lo hicieron Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004) y Anthony Musaba (2018). Este último llegó de la cantera, debutó con el primer equipo y luego fichó por el AS Mónaco.

En sentido inverso, Navarone Foor protagonizó el traspaso más polémico: se formó en la cantera del NEC, jugó más de 150 partidos y en 2016 se marchó gratis al archirrival.