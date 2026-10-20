Según informa Sky, Fabian Bredlow fue ofrecido al club más laureado de Alemania. De acuerdo con la información, ya hubo un primer contacto entre ambas partes.

El contrato de Bredlow vence al final de la temporada, por lo que el Bayern podría ficharlo, en teoría, sin pagar traspaso. Sin embargo, existiría una cláusula por la que el contrato se renovaría automáticamente si alcanza un número determinado de partidos. El informe no precisa cuál es esa cifra. Lo único claro es que ya ha disputado varios encuentros en esta temporada que apenas comienza y que probablemente sumará más.

En la Bundesliga, Bredlow ocupó la portería en los cuatro primeros partidos como sustituto del lesionado Dennis Seimen. Pese al regreso del prometedor guardameta, también tuvo una oportunidad recientemente en la Champions League. El entrenador Sebastian Hoeneß había anunciado antes un modelo de reparto de partidos para aliviar la carga de Seimen y recompensar a Bredlow por sus actuaciones, algunas de ellas sobresalientes.

Por la interesante situación contractual, según Sky, hay otros clubes interesados en Bredlow, que juega como portero del conjunto de Stuttgart desde 2019 y que en los años anteriores también fue el número dos, incluidos tres años por detrás de Alexander Nübel, cedido por el Bayern. Se habla de «varias consultas».

¿Por qué busca el Bayern de Múnich un nuevo portero?

El guardameta de 31 años también cumpliría, supuestamente, el perfil que busca el Bayern. Al parecer, quiere un portero experimentado que pueda apoyar a Urbig, que esté disponible a un precio asequible y que tenga cierta calidad con el balón. Esto último no es precisamente el punto fuerte de Bredlow, aunque también se le considera un respaldo fiable con el balón en los pies.

En cualquier caso, el Bayern ya ha tenido buenas experiencias con porteros procedentes de Stuttgart. El fichaje de Sven Ulreich en el verano de 2015, hasta entonces titular indiscutible en el VfB, resultó ser todo un acierto. Cada vez que Manuel Neuer no estaba disponible, Ulreich respondió a la perfección salvo en contadas ocasiones. Tanto es así que aquella historia de éxito continúa hasta hoy, tras una interrupción de un año en la temporada 2020/21 por su marcha al HSV. Sin embargo, todo apunta a que el futbolista, que ya tiene 38 años, pondrá fin a su carrera el próximo verano.

Lo mismo ocurre con Manuel Neuer. En las últimas semanas y meses, el veterano de 40 años ya ha insinuado en varias ocasiones que colgará los guantes después de esta temporada. Neuer sigue siendo el número uno, pero cede regularmente su puesto a Urbig para facilitarle la transición.

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Bayern de Múnich: ¿Qué otros porteros figuran entre los candidatos?

Además de Bredlow, hay otros porteros en el mercado que podrían aportar experiencia para apoyar al jugador de 23 años. Recientemente ya se había informado, en ese sentido, del interés por Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) y Marvin Schäbe (1. FC Colonia). Además, Sky dio a conocer a principios de octubre una lista de nombres destacados de porteros que estarían en los planes del club de la Säbener Straße. El canal de pago mencionó a Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Mónaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Rui Silva (Sporting).

Finn Dahmen también se presenta como una alternativa interesante. El portero de 28 años, convocado por Jürgen Klopp para su primera concentración como seleccionador de Alemania, también estaría disponible sin coste de traspaso en verano. No obstante, el FC Augsburgo aún puede albergar esperanzas de que se quede.

El FCA es su «primer interlocutor», explicó Dahmen recientemente: «Ambos sabemos lo que nos aportamos y nos apreciamos mucho. Es una decisión importante para el resto de mi carrera, sobre la que debo reflexionar detenidamente».







