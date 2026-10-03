La injerencia política en el culebrón en torno a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus puede tener grandes consecuencias para Portugal. La FIFA no permite que las federaciones nacionales de fútbol se vean influidas por los gobiernos o por otros terceros. En el pasado, incluso ha habido países suspendidos por este tipo de injerencia.

El culebrón alrededor de Ronaldo y Jesus alcanzó esta semana su punto álgido. Después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal tras un conflicto con el seleccionador, la política portuguesa ya se habría involucrado en la situación. Desde el ámbito político se habría presionado para una reconciliación entre los dos protagonistas.

Esto plantea la pregunta de si Portugal está infringiendo con ello las reglas de la FIFA. En los estatutos del organismo rector del fútbol mundial se establece que las federaciones afiliadas deben poder gestionar sus asuntos de manera independiente y garantizar que su política no se vea influida por terceros. El incumplimiento de esa obligación puede dar lugar a sanciones.

Una suspensión no es, en ese sentido, un escenario impensable. La FIFA suspendió en 2008 a la federación albanesa de fútbol por «grave injerencia política». La UEFA también asumió esa suspensión. Como consecuencia, Albania no pudo disputar partidos oficiales ni amistosos y el país no pudo participar en actividades de la UEFA.

También en años más recientes se han dado situaciones similares. En 2021, la federación de fútbol de Chad fue suspendida por la FIFA después de que el gobierno retirara las competencias de la federación, estableciera un órgano directivo temporal y asumiera el control de las oficinas de la federación de fútbol. En 2025, además, llegó la suspensión de Congo tras una situación similar. Las suspensiones no se levantaron hasta que la federación volvió a tener el control total sobre su propia organización y la injerencia había terminado.

Sin embargo, la situación portuguesa no significa automáticamente que el país deba temer ahora una exclusión de la Eurocopa o del Mundial. Hay, de hecho, una diferencia importante entre la presión política o la toma efectiva del poder dentro de una federación de fútbol.

Si la política portuguesa solo intenta mediar entre Ronaldo y Jesus, eso es distinto de que el gobierno empiece a imponer decisiones a la federación portuguesa de fútbol o asuma el control de la federación. Precisamente ese último tipo de injerencia ha llevado a suspensiones en casos anteriores.

Para Portugal, por tanto, una suspensión no parece estar ahora mismo sobre la mesa. Mientras la federación siga operando de forma autónoma, no hay una razón directa para esperar que la selección nacional sea excluida de partidos internacionales. La cuestión solo cambia si la injerencia política va más allá de un simple intento de reconciliar a Ronaldo y Jesus.