¿Se arrepentirá el Real Madrid? El Ajax traza un plan decisivo para la brillante estrella de Marruecos

El marroquí Abdellah Ouazane, de tan solo 17 años, brilla de forma notable durante la pretemporada con el Ajax de Ámsterdam, y el técnico considera que es un jugador fundamental en el primer equipo para lo que resta de temporada.

En el último partido del conjunto neerlandés, el centrocampista marroquí marcó el gol de la victoria (2-1) y recibió los elogios de su entrenador, Michel, quien declaró: "Su actuación fue excelente. Necesita seguir desarrollándose, pero he visto que es un jugador capaz de ayudarnos".

El mediocentro ofensivo continúa desarrollándose de manera notable. El año pasado, estuvo cerca de incorporarse al Real Madrid, pero el club acabó dando marcha atrás, y el jugador renovó su contrato hasta el año 2028.

El jugador declaró: "Volver al Ajax era la mejor opción para mí. Estoy muy feliz".

Abdellah Ouazane es el capitán de las selecciones juveniles de Marruecos, y debutó con el primer equipo del Ajax la temporada pasada en la Copa de los Países Bajos. Durante la pretemporada, fue uno de los jugadores del filial con más participación bajo la dirección del entrenador Michel (227 minutos), y ofrece un rendimiento tan sólido que, en el partido de la fase de clasificación para la Conference League ante el Vojvodina, entró como suplente en el minuto 72 y marcó un gol que sentenció la victoria (1-4).

Ouazane cumplirá 18 años el próximo 15 de enero, y el director deportivo Jordi Cruyff planea firmar un nuevo contrato con él ese mismo día, según el diario "De Telegraaf".

En el último partido ante el Burnley, jugó en el centro del campo junto a Jenero Johnson (19 años) y Mokio (18 años), con el dorsal número 10, y en el minuto 67 aprovechó un ataque de Konadu para marcar un gol.

El jugador marroquí dijo tras el partido: "Todos dicen que tengo talento, pero ahora quiero demostrarlo y convertirme en un jugador de verdad en este deporte".

El Real Madrid es ya cosa del pasado para Ouazane, que se centra por completo en su futuro con el Ajax.

Declaró: "Soy joven, paciente, y tengo que trabajar duro. Izquierda, izquierda, derecha, 10, 8, 6. No me importa la posición".

Y añadió: "Quiero centrarme en participar en los partidos y tener paciencia. Solo tengo 17 años, y tengo mis propios objetivos y ambiciones".