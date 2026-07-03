Los premios al mejor jugador del partido ya no pasan desapercibidos en el Mundial 2026... Nombres destacados suben al podio sin marcar, y decisiones sorpresivas llevan a aficionados y selecciones a preguntarse: ¿quién elige realmente al mejor? ¿Qué pasa entre bastidores con el premio más polémico del torneo?

Según el diario español «AS», Lamine Yamal fue premiado ante Austria pese a no marcar y jugar solo un rato, mientras que Oyarzabal, autor de dos goles, se quedó sin premio.

Cristiano Ronaldo también lo obtuvo contra Croacia pese a jugar pocos minutos, y la selección croata protestó por una «decisión incomprensible».

Los números muestran una tendencia clara: Vinicius Jr. lo obtuvo en 3 de 4 partidos, Messi en 2 de 3, y Haaland, Mbappé y Cristiano en 2 de 4 cada uno. Lamine Yamal, el menos premiado, la obtuvo una vez en cuatro partidos sin marcar.

La polémica no surge solo de la comisión técnica de la FIFA —liderada por Arsène Wenger y formada por exjugadores que siguen y evalúan los partidos—, sino del propio formato del premio, patrocinado por una empresa internacional de bebidas y entregado a menudo por un influencer o celebridad.

Esta asociación comercial ha generado especulaciones: muchos creen que la marca prefiere que sus estrellas aparezcan con el premio por su valor comercial, aunque haya jugadores menos conocidos que merezcan el reconocimiento.

Aunque la Copa del Mundo exhibe un alto nivel técnico, la entrega de estos premios sigue bajo la lupa. Decisiones consideradas «extrañas» y «difíciles de explicar» han abierto un amplio debate y cuestionado los criterios de selección.