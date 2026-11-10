¡Se agrava la pesadilla de Zinedine Zidane con las lesiones! Aurelien Tchouameni sufre un nuevo contratiempo y Francia teme por el estado físico del centrocampista del Real Madrid

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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, afronta una creciente crisis de efectivos en Clairefontaine tras una nueva alarma por lesión de Aurelien Tchouameni. El pivote del Real Madrid no pudo completar el entrenamiento del martes, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de la selección sobre su disponibilidad para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

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Una crisis de lesiones golpea Clairefontaine

El parón de selecciones se ha convertido rápidamente en un quebradero de cabeza para Zidane por el estado físico de sus jugadores mientras prepara los partidos cruciales contra Italia y Turquía. Tchouameni, futbolista del Real Madrid, es el último nombre destacado que se ha sometido a una evaluación médica tras no poder completar una sesión táctica en la concentración de la selección.

Según l'équipe, el futbolista de 26 años sufre una lesión en el pubis, un contratiempo frustrante para alguien a quien le ha costado mantener la regularidad tras una serie de problemas físicos durante el último año.

La posible ausencia de Tchouameni supondría un duro golpe para los planes de Zidane en el centro del campo. El centrocampista no juega con Francia desde la decepcionante derrota ante España en las semifinales de la Eurocopa y ya se perdió las convocatorias de septiembre y octubre porque Zidane consideraba que aún no se había recuperado por completo de un problema en el pie. Este nuevo contratiempo llega cuando el seleccionador busca estabilidad, pero ve cómo una incesante crisis de lesiones reduce sus efectivos en Clairefontaine durante este parón internacional.

Se acumulan las bajas en Francia

Tchouameni dista mucho de ser la única preocupación para los servicios médicos de Francia esta semana. La plantilla ya se ha visto debilitada por las bajas del defensa de la Juventus Pierre Kalulu y el delantero del Inter Marcus Thuram. Thuram, que llegó con grandes expectativas de liderar el ataque, tuvo que abandonar la concentración tras no superar unas molestias persistentes en el isquiotibial derecho sufridas con su club. Estas ausencias han obligado a Zidane a recurrir a la siguiente generación de talentos franceses antes de lo que quizá había previsto inicialmente para estos partidos.

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La situación del jugador del Real Madrid sigue siendo delicada y hay más pruebas programadas para determinar si puede continuar con el grupo. Zidane ya había actuado con cautela con el centrocampista y había afirmado que era preferible que permaneciera en Madrid durante anteriores convocatorias para garantizar que se recuperase por completo de sus problemas previos en los aductores. La recurrencia de estos problemas físicos preocupa cada vez más tanto al club como a la selección, según señaló L'Equipe tras el último incidente en el entrenamiento, que volvió a dejar al jugador apartado el martes por la tarde.

Zidane, obligado a adaptar sus planes tácticos

Con varios jugadores veteranos no disponibles, el cuerpo técnico francés se ve obligado a acelerar sus planes de transición. La pérdida de experiencia en el eje del equipo, desde la defensa hasta la posición de mediocentro defensivo, aumenta enormemente la presión sobre los integrantes disponibles para rendir ante rivales de élite. Francia tiene previsto viajar a Milán para enfrentarse a Italia el jueves antes de recibir a Turquía el domingo, lo que deja muy poco tiempo a Zidane para recomponer su once titular o transmitir nuevas instrucciones tácticas a los jugadores que entren como sustitutos.

Si los resultados de las pruebas médicas confirman que tendrá que estar un tiempo de baja, Tchouameni probablemente regresará a la capital española para recibir tratamiento especializado bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Para Zidane, la prioridad sigue siendo afrontar una complicada doble cita de la Liga de Naciones mientras gestiona una plantilla cada vez más mermada.