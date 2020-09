Se agranda la familia colombiana del Atalanta: es oficial la llegada de Johan Mojica

La familia colombiana del tiene un nuevo integrante: el conjunto bergamasco anunció oficialmente la llegada de Johan Mojica, que se incorpora a un equipo donde ya estaban Duván Zapata y Luis Muriel. El lateral izquierdo llega a desde , a préstamo por una temporada y con una opción de compra cuyo monto no trascendió.

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴

