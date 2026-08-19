Deco, director deportivo del Barcelona, aseguró que el fichaje de Rodri no formaba parte de los planes del club al inicio del mercado de fichajes, y señaló que las circunstancias que hicieron disponible al centrocampista español empujaron a la directiva a moverse con rapidez, dado lo que representa como una gran incorporación para el equipo.

Las declaraciones de Deco llegaron tras la victoria del Barcelona sobre el Al Ahly egipcio por 2-1 en un partido disputado la tarde de este miércoles en el amistoso Trofeo Joan Gamper.

El Barça anunció la tarde de ayer martes su fichaje de Rodri procedente del Manchester City, después de que el jugador español rechazara una oferta del Real Madrid.

Deco declaró a la cadena TV3, en palabras recogidas por el diario "As": "Estamos contentos con todos los jugadores que hemos fichado. Todas las operaciones se han hecho con una lógica clara, y antes de cerrar cualquier operación pensamos mucho y lo debatimos internamente".

Y añadió: "Rodri no estaba dentro de nuestros planes, porque no creíamos que fuera a estar disponible. Y cuando lo estuvo, teniendo en cuenta su personalidad, sus características y su encaje en el Barcelona, vimos que mejoraría mucho al equipo".

Lee también:

Rodri elige el camino de Neymar y Suárez: estrellas que prefirieron el Barcelona al Real Madrid

Deco rechazó considerar el fichaje de Rodri como una victoria sobre el Real Madrid en el mercado de fichajes, y subrayó que el Barcelona no se movió con la intención de arruinar los planes de su eterno rival.

Y dijo: "No fichamos a los jugadores para privar de ellos a otro club. Rodri es campeón del mundo, y hace unos meses no sabíamos que fuera a estar disponible".

Y continuó: "Sabemos muy bien lo que puede aportarnos", en referencia al valor futbolístico que el Barcelona espera obtener del centrocampista español.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

