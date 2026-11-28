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Tras un entretenido duelo, al Eintracht de Fráncfort y al Stuttgart les falta el impulso de la victoria en la lucha por los puestos europeos.

El 2-2 (1-1) del sábado por la noche en el campo del VfB sirvió al menos más al Eintracht, invicto en sus últimos cinco partidos oficiales, que al equipo local, que está a cinco puntos del Werder Bremen, sexto en la Bundesliga. El Eintracht está a tres.

«Es amargo», dijo el centrocampista del VfB Angelo Stiller a Sky. «Íbamos ganando 2-1 y no parecía que el Eintracht estuviera apretando. Pero el fútbol es un juego de errores; el empate está bien». Su equipo debe intentar volver a «llevar a los jugadores hasta el final».

En un partido intenso y con muchas disputas duras, Grischa Prömel (42') aprovechó la primera ocasión clara del Stuttgart para abrir el marcador. El Eintracht estuvo combativo y fue superior en el juego: Ansgar Knauff (45'+2) empató tras un córner gracias a un desvío imparable de Deniz Undav. El capitán del VfB asistió después a Luca Jaquez (53') para el 2-1, pero el Eintracht volvió a responder rápido por medio del delantero internacional Younes Ebnoutalib (62').

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El VfB venía buscando los goles perdidos. «Parece que estemos gafados», dijo el entrenador Sebastian Hoeneß tras el 0-2 ante el Inter de Milán en la Champions League, pero «en algún momento», recalcó el delantero Ermedin Demirovic, «se romperá la mala racha». Con ese objetivo, Hoeneß hizo cinco cambios en el once inicial, entre ellos el regreso de Undav. Por parte del Eintracht, el entrenador Adi Hütter advirtió que miraba «las piernas» del VfB, no su cabeza.

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El perdedor de este duelo entre dos clubes históricos tendría problemas para mantenerse cerca de los puestos europeos en las semanas previas a Navidad. Se notaba en ambos equipos lo que había en juego. El Eintracht llevó mejor la presión al principio, como demostraron los remates de Jonathan Burkardt (16') y Lilian Brassier (18').

Getty Images

El VAR anula la roja a Robin Koch, del Eintracht

Entonces, el VfB envió un pase en profundidad a Demirovic. Robin Koch intervino con decisión para el Eintracht y Sascha Stegemann le mostró la tarjeta roja (20'). Tras las protestas y la revisión de las imágenes, el árbitro retiró la expulsión: Koch había tocado el balón con la punta del pie.

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Los dos equipos empezaron a asumir riesgos y el juego fue de un lado a otro. Pasada la media hora, se acabaron las contemplaciones. El Eintracht entraba con intensidad a las disputas y recuperaba el balón con frecuencia, pero era demasiado impreciso al culminar sus ataques rápidos.

Cuando el Stuttgart lograba salir con el balón jugado, también llegaba al área rival. Pero persistía el viejo problema: no generaba grandes ocasiones, hasta que Prömel marcó por el palo corto tras un magnífico pase en profundidad de Demirovic. Knauff respondió con algo de fortuna tras un córner y, en la segunda parte, Jaquez quedó inexplicablemente libre para marcar de cabeza, su especialidad. Ebnoutalib aprovechó con sangre fría una asistencia de Burkardt para hacer el 2-2.