Según informan los periodistas de fichajes Gianluca Di Marzio y Fabrizio Romano, Woltemade ya ha dado luz verde a una cesión a la Juventus de Turín y pasará allí el reconocimiento médico el martes.

Previamente, el periodista de fichajes Matteo Moretto ya había informado de que el internacional alemán había llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para una cesión hasta final de temporada. Ahora también habría entendimiento entre la Juve y el Newcastle. Según esa información, la Vecchia Signora pagará una cuota de cesión de entre cuatro y cinco millones de euros, pero no obtendrá ninguna cláusula de compra sobre Woltemade. Esto significa que el internacional alemán regresará a los Magpies al término de la temporada, donde tiene contrato hasta 2031.

Woltemade llegó apenas el verano pasado al Newcastle procedente del VfB Stuttgart por 75 millones de euros, pero tras un arranque grandioso con cuatro goles en sus cinco primeros partidos de liga cayó en un bajón de forma. Sin embargo, eso también estuvo condicionado por el hecho de que el entonces entrenador del Newcastle, Eddie Howe, acabó haciéndole jugar en una posición mucho más retrasada, prácticamente como interior. Eso fue, al menos, lo que Woltemade alegó siempre cuando los medios le preguntaron por su sequía goleadora.

"De mí se espera en cada partido un gol o una asistencia. Pero si no juego en ataque, para mí es claramente más difícil llegar a las zonas de peligro", subrayó Woltemade en junio en declaraciones a stern y después también cargó contra sus críticos en Inglaterra, que en su opinión no habían entendido que Howe ya le estaba utilizando en otra posición: "Aun así, algunos expertos siguieron juzgándome como delantero. Entonces decían: ¿Por qué marca tan pocos goles Nick? ¿Por qué no da más asistencias? Esas eran las preguntas equivocadas y no me parecieron del todo justas".

Woltemade pierde su puesto fijo en el Newcastle United y en el equipo alemán

El jugador de 24 años perdió posteriormente su puesto fijo tanto en el Newcastle como en el equipo alemán. En el Mundial solo entró en juego en los dieciseisavos de final contra Paraguay poco antes del inicio de la prórroga, y en la posterior tanda de penaltis Woltemade falló, al igual que Kai Havertz antes que él y Jonathan Tah después. Alemania vivió así el siguiente gran debacle mundialista y quedó eliminada.

Por su gestión del delantero en crisis, que debía lanzar un penalti tan importante sin ningún ritmo de torneo, el seleccionador Julian Nagelsmann fue duramente criticado posteriormente.

Mientras tanto, Woltemade aspiraba a un nuevo comienzo con los Magpies, al fin y al cabo Howe dimitió y fue sustituido por el entrenador alemán Matthias Jaissle. Este incluso habría llamado al antiguo valedor de Woltemade, Sebastian Hoeneß, en Stuttgart, para hablar con el técnico del VfB sobre cómo utilizar mejor a Woltemade para que pudiera recuperar su antiguo nivel.

En la primera jornada de la Premier League, en el 2-2 ante el Liverpool, Woltemade volvió a quedarse los 90 minutos en el banquillo, mientras que en la victoria por 2-0 sobre el Tottenham el pasado fin de semana entró al campo unos 20 minutos antes del final y de inmediato asistió a Yoane Wissa para el 2-0.

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El BVB se queda sin Woltemade y probablemente también sin Jonathan David

Ahora, sin embargo, se marchará de Newcastle. En la Juventus, Woltemade debe reemplazar a Jonathan David, que pondrá rumbo al Atlético de Madrid y que en su etapa en la Vecchia Signora no mantuvo de forma constante la cifra goleadora que antes le había convertido en un futbolista codiciado internacionalmente en el OSC Lille. Según el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el traspaso del canadiense, que ya ha marcado 154 goles como profesional en su carrera, a los rojiblancos es inminente.

Según esa información, David se unirá primero al Atlético en calidad de cedido, y el próximo verano habrá una opción de compra de 25 millones de euros. La propia Juve había fichado a David gratis apenas el verano pasado, después de que su contrato en Lille expirara.

Para el BVB, ambos movimientos inminentes con participación de la Juve son, según se informa, contratiempos bastante notables. El domingo, Bild informó de que Woltemade volvía a figurar en los planes de los dirigentes del Dortmund debido a la grave lesión de rodilla de Giannis Konstantelias. El BVB ya habría preguntado hace semanas en Newcastle por la disponibilidad de Woltemade, pero según Sky recibió una negativa inmediata.

Y David también habría aparecido recientemente en el radar de los dirigentes del BVB, con Lars Ricken y Ole Book al frente. Como informa Sky Italia, los aurinegros preguntaron en Turín por el canadiense. Pero ninguno de los dos atacantes acabará en Dortmund este verano. En su lugar, durante un breve tiempo se perfiló un fichaje en propiedad de Marcel Regula, del club polaco de primera división Zaglebie Lubin, aunque ahora habría un acuerdo para una cesión hasta final de temporada de Ethan Nwaneri, del Arsenal.

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Sustituto de Konstantelias: el BVB tiene "varias opciones sobre la mesa"

Previamente, el técnico Niko Kovac ya había confirmado que, tras el shock por Konstantelias, el BVB volvería a moverse en el mercado de fichajes y que ya había identificado a varios candidatos. "Tenemos varias opciones sobre la mesa y ahora hay que ver cuál se puede trabajar mejor", dijo Kovac en la rueda de prensa previa al partido de la Copa de Alemania de los borussers este martes por la noche ante el HEBC Hamburgo, de la Oberliga.

Además, Kovac reveló que Book y también Ricken no viajarán al partido en Hamburgo precisamente por este motivo: "Trabajarán intensamente, porque queda condenadamente poco tiempo. Todo tiene que encajar".