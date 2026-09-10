¿Se acerca el final? La Federación Francesa anuncia oficialmente que retira su apoyo a Infantino

La Federación Francesa de Fútbol decidió retirar su apoyo a Gianni Infantino en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para marzo de 2027 en Marruecos.

El proyecto de Infantino de vender participaciones del Mundial a fondos privados fue la gota que colmó el vaso para numerosas federaciones europeas, entre ellas la Federación Francesa de Fútbol.

Según el diario "L'Équipe", durante la reunión del comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol celebrada este jueves, Philippe Diallo, presidente de la federación, anunció la retirada oficial del apoyo a Infantino, siguiendo así los pasos de cerca de diez países europeos más, entre ellos Inglaterra e Italia, con la expectativa de que otros países adopten medidas similares en las próximas semanas.

De este modo, la Federación Francesa de Fútbol se alinea con la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, que se esfuerzan por derrocar al dirigente suizo.

Como recordatorio, las próximas elecciones presidenciales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se celebrarán en marzo de 2027, durante un congreso previsto en Rabat, Marruecos.

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