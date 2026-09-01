Según informan los periodistas de fichajes Gianluca Di Marzio y Fabrizio Romano, Woltemade ya ha dado luz verde a una cesión a la Juventus de Turín y pasará allí el reconocimiento médico el martes.

Anteriormente, el periodista de fichajes Matteo Moretto ya había informado de que el internacional alemán había llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín para una cesión hasta final de temporada. Ahora también habría un entendimiento entre la Juve y el Newcastle. Según esa información, la Vecchia Signora pagará una tarifa de cesión de entre cuatro y cinco millones de euros, pero no obtendrá ninguna cláusula de compra por Woltemade. Es decir: el internacional alemán regresará a los Magpies al término de la temporada, donde tiene contrato hasta 2031.

Woltemade había llegado a Newcastle apenas el verano pasado procedente del VfB Stuttgart por 75 millones de euros, pero allí, tras un arranque grandioso con cuatro goles en sus primeros cinco partidos de liga, entró en un bajón de forma. Sin embargo, eso también estuvo condicionado por el hecho de que el entonces entrenador del Newcastle, Eddie Howe, acabó haciéndole jugar en una posición mucho más retrasada, casi como interior. Eso fue, al menos, lo que Woltemade alegó siempre cuando los medios le preguntaban por su sequía goleadora.

"De mí se espera en cada partido un gol o una asistencia. Pero si no juego en ataque, para mí es claramente más difícil llegar a las zonas de peligro", subrayó Woltemade en junio al stern y a continuación también cargó contra sus críticos en Inglaterra, que, en su opinión, no habían entendido que Howe ya le estaba utilizando en otra posición: "Aun así, algunos expertos siguieron evaluándome como delantero. Entonces decían: ¿Por qué Nick marca tan pocos goles? ¿Por qué no da más asistencias? Eran las preguntas equivocadas y no me parecieron del todo justas".

Woltemade pierde su puesto como titular en el Newcastle United y en el equipo de Alemania

El jugador de 24 años perdió posteriormente su puesto como titular tanto en Newcastle como en el equipo de Alemania. En el Mundial solo entró en los dieciseisavos de final contra Paraguay poco antes del inicio de la prórroga, y en la posterior tanda de penaltis Woltemade falló, al igual que Kai Havertz antes que él y Jonathan Tah después. Alemania vivió así el siguiente gran desastre mundialista y quedó eliminada.

Por su gestión del delantero en crisis, que debía lanzar un penalti tan importante sin ningún ritmo de torneo, el seleccionador Julian Nagelsmann fue duramente criticado después.

Mientras tanto, Woltemade aspiraba a un nuevo comienzo con los Magpies, al fin y al cabo Howe dimitió y fue sustituido por el entrenador alemán Matthias Jaissle. Este incluso habría llamado al antiguo valedor de Woltemade, Sebastian Hoeneß, en Stuttgart, para hablar con el técnico del VfB sobre cómo debía utilizar mejor a Woltemade para que pudiera recuperar su antiguo nivel.

Sin embargo, en la primera jornada de la Premier League, en el 2-2 contra el Liverpool, Woltemade volvió a pasar 90 minutos en el banquillo; en la victoria por 2-0 sobre el Tottenham el pasado fin de semana, Woltemade entró en torno a 20 minutos antes del final y acto seguido asistió a Yoane Wissa para el 2-0.

Finalmente, el martes por la noche el Newcastle presentó un sustituto para el delantero que está a punto de marcharse. Según anunciaron los Magpies, el delantero internacional belga Matias Fernandez-Pardo llega al equipo inglés procedente del OSC Lille. Según informaciones de los medios, el Newcastle pagará a Francia alrededor de 60 millones de euros por el traspaso.

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El BVB se queda sin Woltemade y probablemente también sin Jonathan David

Woltemade, en cambio, parece dispuesto a salir de Newcastle. En la Juventus debe reemplazar a Jonathan David, que se marcha al Atlético de Madrid y que en su etapa con la Vecchia Signora no mantuvo de forma constante la cifra goleadora que antes le había convertido en un jugador codiciado internacionalmente en el OSC Lille. Según el periodista de fichajes Fabrizio Romano, el traspaso del canadiense, que ya ha marcado 154 goles como profesional en su carrera, a los rojiblancos es inminente.

De acuerdo con esa información, David se incorporará inicialmente al Atlético en calidad de cedido, y el próximo verano habrá una opción de compra de 25 millones de euros. La propia Juve había fichado a David el verano pasado como agente libre, después de que expirara su contrato en Lille.

Por lo que se oye, ambos movimientos inminentes con participación de la Juve son reveses bastante notables para el BVB. El domingo, Bild informó de que Woltemade volvía a desempeñar un papel en los planes de los dirigentes del Dortmund debido a la grave lesión de rodilla de Giannis Konstantelias. Según se informa, el BVB ya preguntó hace semanas en Newcastle por la disponibilidad de Woltemade, pero, según Sky recibió una negativa inmediata.

Y David también habría aparecido recientemente en el radar de los dirigentes del BVB, con Lars Ricken y Ole Book al frente. Como informa Sky Italia, los aurinegros preguntaron en Turín por el canadiense. Pero ninguno de los dos atacantes jugará en Dortmund este verano. En su lugar, durante un breve tiempo tomó forma un fichaje en propiedad de Marcel Regula, del club polaco de primera división Zaglebie Lubin, pero ahora habría un acuerdo para una cesión hasta final de temporada de Ethan Nwaneri, del Arsenal.

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Sustituto de Konstantelias: el BVB tiene "varias opciones en marcha"

Anteriormente, el entrenador Niko Kovac ya había confirmado que, tras el shock por Konstantelias, el BVB estaba volviendo a mirar el mercado y que ya había identificado a varios candidatos. "Tenemos varias opciones en marcha y ahora hay que ver cuál se puede trabajar mejor", dijo Kovac en la rueda de prensa previa al partido de Copa de Alemania de los borussers el martes por la noche ante el HEBC Hamburgo, de la Oberliga.

Además, Kovac reveló que Book y también Ricken no viajarán al partido en Hamburgo precisamente por este motivo: "Van a trabajar a fondo, porque queda condenadamente poco tiempo. Y todo tiene que encajar".