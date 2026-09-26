Así lo informa Sky Sports. Según esa información, ahora también los Reds figuran entre los clubes que tienen al jugador de 24 años en su lista de deseos. Anteriormente ya se había informado del interés de Arsenal, Chelsea y Tottenham. Schade tiene contrato con Brentford solo hasta 2028.

Según el informe, por ello el club de Schade ya ha mantenido primeras conversaciones con el extremo sobre una ampliación de su vínculo. El objetivo es que Schade firme un contrato de larga duración en Brentford.

El exjugador del Friburgo tuvo, al igual que su equipo, un inicio excelente en la nueva temporada: las Bees siguen invictas tras cinco partidos en la Premier League, se impusieron en casa a Tottenham y Chelsea y, además, sumaron tres empates. De este modo, actualmente ocupan la cuarta plaza de la clasificación. Schade ha aportado hasta ahora tres goles en la Premier League.

¿Cómo jugó Kevin Schade en la Nations League contra Países Bajos?

En el debut del seleccionador Jürgen Klopp, Schade fue titular el jueves en Ámsterdam en la Nations League contra Países Bajos. Jugó en el extremo izquierdo y ofreció una actuación correcta.

El nacido en Potsdam jugó primero en Babelsberg y en 2018 pasó desde la cantera de Energie Cottbus al SC Friburgo, donde logró su gran irrupción. En 2023, Brentford pagó entonces 25 millones de euros por el jugador, que entonces tenía 21 años. En la Premier League suma un total de 24 goles y ocho asistencias en 107 duelos. Con la selección absoluta de Alemania ha disputado hasta ahora seis partidos, sin registrar ninguna contribución de gol. El domingo, Schade y el equipo de la DFB disputarán en casa el partido de la Nations League contra Grecia.