«Se acabó la mala racha, ¡vamos por un nuevo Ajax con calidad!»

Willem van Hanegem considera, en su columna del Algemeen Dagblad, que el Ajax no debería celebrar con tanto entusiasmo su pase a la fase previa de la Conference League tras ganar los play-offs.

El domingo, el Ajax venció al FC Utrecht en los penaltis tras empatar 1-1. Van Hanegem no está impresionado con Óscar García. «No ha demostrado ser nada especial». La leyenda del Feyenoord no entiende que, tras ganar la eliminatoria, se ponga en duda el futuro de García en el Ajax.

«Con esos resultados, no se puede decir de repente que el club debe seguir con un entrenador corriente», afirma Van Hanegem. «Siempre se tapa la boca con la mano cuando habla con los jugadores, pero no tengo ni idea de por qué, porque no veo que en el Ajax actual ocurra nada especial ni sorprendente».

Considera revelador el gesto de Jordi Cruijff tras la victoria: «Para el Ajax es más esperanzador que la de esa gente que ahora cree que con García volverán a alcanzar la cima. Cruijff suspiró: se acabó la pesadilla, adelante hacia un nuevo Ajax con calidad».

A su juicio, el Ajax debe acostumbrarse a su nueva realidad: «Parecía que la afición del Ajax estaba muy contenta con pasar a la segunda ronda». Recuerda que, en su momento, llegar a la Conference League fue el primer paso del Feyenoord hacia la recuperación.

Gjivai Zechiël recibe elogios de Van Hanegem: «No jugó un partido impecable, pero ha crecido mucho». Robin van Persie le dará una oportunidad la próxima temporada.

«Me parece normal. Si no quieren que se quede, probablemente ficharán a un par de centrocampistas fantásticos. Porque, con el nivel que tiene el Feyenoord actualmente, él encaja perfectamente», opina Van Hanegem.