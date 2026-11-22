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El Chelsea ha dejado clara su postura sobre la posible destitución de su entrenador español, Xabi Alonso, tras la contundente derrota por 4-1 sufrida ante el Leeds United ayer sábado, en la jornada 11 de la Premier League, un resultado que aumenta la presión sobre el técnico y reabre los interrogantes sobre su futuro en el club londinense.

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Según informa el diario inglés «Metro», la directiva del Chelsea no contempla tomar decisiones precipitadas sobre el futuro de Alonso ni tiene intención de destituirlo tan pronto en su etapa en el banquillo, pese al difícil arranque y a los malos resultados que acumula el equipo bajo su mando.

El nombramiento del técnico español durante el verano supuso un gran paso para el Chelsea, teniendo en cuenta los éxitos que cosechó en el Bayer Leverkusen, donde dejó una huella profunda durante su experiencia en Alemania, lo que le convirtió en uno de los entrenadores más cotizados del mercado.

La llegada de Alonso a Stamford Bridge se produjo en medio de un clima de optimismo en el club , sobre todo tras un verano marcado por una fuerte inversión económica para reforzar la plantilla, además de las expectativas de que pudiera devolver al Chelsea a la pelea por los títulos, aprovechando la ausencia de competición europea, que se consideraba un factor capaz de ayudar al equipo a centrarse más en la Premier League.

Sin embargo, el arranque no ha respondido a las expectativas. La luna de miel terminó pronto para el técnico español, que se ha encontrado con una serie de malos resultados: el Chelsea ya acumula cinco derrotas y ha encajado 20 goles en 11 partidos, un registro que genera preocupación sobre la capacidad del equipo para alcanzar la solidez defensiva necesaria.

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La apuesta de la directiva por Alonso llega en un momento en que el club londinense se ha acostumbrado a tomar decisiones rápidas con los entrenadores que asumieron la responsabilidad de liderar el proceso de reconstrucción en los últimos años, ya que varios de sus predecesores no dispusieron del tiempo suficiente para aplicar sus ideas ni para alcanzar la estabilidad deseada.

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Graham Potter y Liam Rosenior son dos de los ejemplos más claros, ya que sus etapas en el Chelsea terminaron en poco tiempo ante el bajón de resultados y su incapacidad para cumplir las expectativas ligadas al proyecto deportivo del club, lo que ha convertido la estabilidad en el banquillo en uno de los grandes asuntos que rodean al conjunto londinense.

Alonso todavía no soporta el mismo nivel de presión que sufrieron Potter y Rosenior antes de su salida, pero eso no significa que su situación esté libre de inquietud, sobre todo porque los resultados actuales le sitúan ante una prueba difícil, en un momento en que el Chelsea necesita recuperar el equilibrio cuanto antes y dar señales claras de que es capaz de competir.

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La derrota ante el Leeds aumentó la frustración de la afición del Chelsea, que no ocultó su enfado por el rendimiento del equipo y expresó claramente su descontento durante el partido, un mensaje que refleja la pérdida de confianza en el grupo actual, así como las dudas sobre la capacidad de Alonso para resolver los problemas surgidos desde el inicio de la temporada.

El Chelsea se adelantó en el marcador ante el Leeds por medio de Emanuel Emegha en el minuto 25, pero no fue capaz de mantener la ventaja: Noah Okafor firmó el empate, Dominic Calvert-Lewin anotó el segundo de penalti, Okafor volvió a marcar para firmar su doblete y el tercero de su equipo, y Brenden Aaronson cerró la goleada en el tiempo añadido.

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Tras el partido, Alonso admitió que sus jugadores tienen un problema mental y aseguró que el equipo atraviesa un momento complicado en cuanto a confianza, además de reconocer que no supieron gestionar como debían la remontada del Leeds, lo que permitió al rival imponer su dominio en la segunda parte.

Todo indica que la misión del técnico español en las próximas semanas pasa por mejorar el rendimiento defensivo y reducir los errores que han costado al equipo encajar tantos goles, además de encontrar soluciones ofensivas más eficaces, para evitar que los malos resultados se conviertan en una crisis prolongada que afecte a la posición del Chelsea en las competiciones nacionales.

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Mientras la directiva se mantiene firme en no precipitarse a la hora de juzgar a su nuevo entrenador, Alonso deberá aprovechar la confianza actual para cambiar la imagen que ha ofrecido el equipo, sobre todo porque las experiencias de los técnicos anteriores en Stamford Bridge demuestran que el respaldo de los dirigentes puede no durar mucho si no llegan los buenos resultados.

Entre el deseo del Chelsea de no repetir los errores del pasado y la presión de la afición por el bajón de resultados, Xabi Alonso afronta un verdadero desafío para demostrar que es capaz de liderar el nuevo proyecto, después de que un arranque cargado de ambiciones se haya convertido en una prueba temprana para su futuro en el club londinense.