Se acabó la inmunidad... ¿Comenzará Mourinho su etapa en el Real Madrid dejando a Vinícius en el banquillo?

Vinícius Jr. ya no es intocable en el Santiago Bernabéu. Con la llegada de José Mourinho, el Real Madrid le ha enviado un mensaje claro: se acabaron las protecciones.

Según OKDIARIO, la próxima temporada será distinta: el proyecto de Mourinho se basa en un principio único: todos empiezan desde cero. El club no quiere repetir los errores del pasado, cuando algunos jugadores se volvieron «intocables» y, según el técnico y la directiva, eso mermó la competitividad.

Según el diario, esto no implica que Vinicius haya perdido su estatus: sigue siendo uno de los activos más importantes del club y un jugador capaz de decidir un partido con una jugada. Sin embargo, el privilegio del que gozaba en las últimas temporadas ha terminado.

Mourinho llegó a Valdebebas con plenos poderes y con luz verde de Florentino Pérez para decidir quién juega, y Vinicius no es una excepción.

La escena recuerda a la etapa de Xabi Alonso, cuando el técnico vasco intentó recortar ese estatus intocable y chocó con tensiones internas.

Ahora, aseguran fuentes del club, Mourinho no es un técnico más, sino el líder de un proyecto respaldado para recuperar el orden en un vestuario que ha sufrido tensiones.

Desde el primer día, el club dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado: solo cuenta el rendimiento en entrenamientos y partidos. Si Mourinho cree que otro compañero está mejor o que el plan de juego requiere otro estilo, Vinicius irá al banquillo.

En el club blanco creen que este mensaje puede ser lo mejor para el brasileño tras una temporada marcada por las críticas y la irregularidad en los momentos clave. La competencia real, no la protección, puede devolverle su mejor versión.

La conclusión de Vinicius es clara: Mourinho decide sin mirar nombres. En el nuevo Madrid será uno más y, por primera vez en años, nadie le garantiza la titularidad.