¿Se acabó la crisis? Nuevos detalles en el caso de Salah y la selección de Egipto

Mohamed El Shazly, portavoz oficial del Ministerio de Juventud y Deportes de Egipto, reveló el estado al que ha llegado la crisis entre el director técnico de la selección egipcia, Hossam Hassan, y el capitán del equipo, Mohamed Salah, tras la salida de este último de la concentración después del partido ante Angola en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Al parecer, a Salah no le gustó la decisión de Hossam Hassan de sustituirlo ante Angola a los 60 minutos del inicio del encuentro, y el asunto se agravó hasta su salida de la concentración, por lo que la selección de Egipto disputó sus dos siguientes partidos ante Sudán del Sur en las mismas eliminatorias y, después, el amistoso ante Sudáfrica ayer.

Foros de Kooora









El Shazly dijo en unas declaraciones al canal egipcio Modern MTI, recogidas por el sitio Al Arabiya, el lunes, que el desacuerdo entre Mohamed Salah y el cuerpo técnico de la selección de Egipto se encamina hacia la solución, y aseguró que el ambiente dentro de la concentración avanza hacia la estabilidad.

Y aclaró: «Actualmente no existe ninguna crisis entre Salah y el cuerpo técnico», señalando que la concentración del mes de noviembre será testigo del regreso del capitán de la selección.

Añadió que la selección va por un camino positivo, que se refleja en la disciplina y en la creación del entorno adecuado para el regreso del espíritu que existía durante el Mundial, subrayando que lo ocurrido recientemente debe olvidarse y no dejar ningún efecto negativo en el próximo período.

El Shazly recalcó: «Mohamed Salah es uno de los símbolos más importantes del deporte egipcio a lo largo de su historia, y está empeñado en que reine la calma en el ambiente de la selección de Egipto, y estará presente en la próxima concentración».

El Shazly reveló que el ministro de Juventud y Deportes, Gohar Nabil, mantiene contacto con todos los jugadores egipcios profesionales en el extranjero, y no solo con Mohamed Salah, por considerarlos embajadores del Estado, señalando que el ministro se había puesto en contacto con Hany Abo Rida, presidente de la Federación de Fútbol, respecto al regreso de la calma y la disciplina a la selección, con el objetivo de recuperar el ambiente que existía dentro del vestuario durante el Mundial.

La selección jugará en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 ante Malaui los días 11 y 15 de noviembre próximo, dentro de los enfrentamientos de la tercera y la cuarta jornada.