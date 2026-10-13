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El Special One inicia la era de los choques

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En las últimas semanas, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha empezado a cambiar su estilo y a recuperar su lado más incisivo. Hace un mes declaró: "Me siento más cómodo. Desde hace años, y no solo últimamente, siento que controlo mejor mis emociones".

Y, efectivamente, así se le vio en las conferencias de prensa, conciliador y comedido incluso con uno de los enemigos de su primera etapa en el club blanco: los medios de comunicación, según informó el diario "Marca"

Pero la conferencia de prensa posterior al polémico arbitraje en el derbi contra el Atlético de Madrid marcó un punto de inflexión.

Mourinho ya había insinuado sus intenciones tras la derrota ante el Real Betis, aunque de forma dubitativa, hasta que apareció en el Metropolitano con un papel en el que figuraba la imagen de la dura entrada sobre Valverde y dijo: "Pensaba que las cosas habían cambiado y que ya no eran como antes, pero me han dejado claro que no era así".

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La conferencia de prensa previa al partido contra el Villarreal lo confirmó: además de la hostilidad hacia los árbitros, los medios volvieron a sumarse a la lista, por el proceso de recuperación de Kylian Mbappé lejos de Valdebebas. Ahora apunta directamente con el dedo a la prensa por una campaña "ridícula", y considera que los abucheos en el Santiago Bernabéu serían una victoria para los periodistas.

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El diario "Marca" completó su informe señalando: "Su actuación ante el Villarreal desde el banquillo lo confirma. Mourinho, que hasta ahora se había mostrado relativamente tranquilo en su zona, se volvió mucho más activo. Estuvo de pie prácticamente todo el tiempo, y expresaba con enfado sus protestas al cuarto árbitro. Incluso resbaló en una ocasión cuando se levantó rápidamente y salió al césped tras la dura entrada de Foyth sobre Mbappé. El técnico portugués recibió una tarjeta amarilla, pero eso no le impidió mantener su actitud combativa".

Pero la imagen más reconocible de Mourinho reapareció con el gol (anulado) de Vinicius Junior: el entrenador portugués se lanzó en una carrera de 40 metros, mostrando su euforia, hasta llegar al banderín de córner y abrazarse con el resto de los jugadores.

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Hubo una última maniobra, que ya había utilizado en alguna ocasión durante su primera etapa en el club: no sentarse en la sala de prensa después del partido. La opinión generalizada era que prefería no hablar por temor a una sanción. En su primera etapa en el Real Madrid, el técnico portugués permitía a veces que Karanka, su ayudante entonces, tomara la palabra, pero esta vez no habló nadie.

Mourinho quiere asumir toda la responsabilidad de lo que ocurre en el Real Madrid. Cuando el equipo tiene dificultades para ganar, lo considera una forma de proteger a sus jugadores y una manera de desviar la atención de las debilidades del equipo. Además, crear enemigos es un recurso para unir a la afición del Bernabéu en un mismo frente.

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Y el diario concluyó: "El tiempo revelará hasta qué punto ha funcionado esta estrategia. El Real Madrid sigue vivo en todos los frentes y, al final de la temporada, llegará el momento de evaluar quién es el responsable de ganar o perder títulos".