Se acabó la aventura... Un jugador del Barcelona se marcha oficialmente en unas horas

Un informe periodístico indica que un jugador del Barcelona saldrá del club en las próximas horas, pues su continuidad la próxima temporada es inviable.

Según Mundo Deportivo, que cita fuentes griegas, el portero Iñaki Peña fichará mañana por el Panathinaikos.

El guardameta, de 27 años, firmará por cuatro temporadas, y el Barça percibirá 3 millones de euros por su traspaso.

El anuncio oficial se espera para mañana martes, tras lo cual se unirá a la concentración del equipo en Apeldoorn (Países Bajos). Viajará a Holanda con el director deportivo del club, Stefanos Koutsoulis, y el lateral Triantafilos Tsabras.

Peña, que la temporada pasada jugó cedido en el Elche, entiende que es momento de buscar nuevas oportunidades fuera de España y ya se encuentra en Atenas desde el domingo.

Este lunes se sometió a los reconocimientos médicos previos al anuncio oficial.