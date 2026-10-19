Se acabó el tiempo de la inmunidad: Vinicius, amenazado con perder su puesto en el Real Madrid

El póker del Real Madrid en la portería del Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu no fue solo tres puntos más en el camino hacia el liderato, sino que supuso el anuncio del nacimiento de una nueva estrella que podría trastocar todos los equilibrios en la Casa Blanca antes del esperado Clásico.

El conjunto merengue logró una victoria aplastante por 4-1 gracias a los goles de Güler, Mbappé y Diomandé, pero todas las miradas se dirigieron al extremo marfileño Yan Diomandé, que ofreció una actuación completa al marcar un gol y asistir en otro, confirmando que ya no es un simple suplente.

En un análisis llamativo en el programa "Carrusel Canalla", el conocido periodista Antonio Romero emitió un juicio rotundo sobre lo que vio: "Este ha sido el primer gran partido de verdad de Diomandé con la camiseta del Real Madrid".

Romero no se quedó en los elogios, sino que lanzó un mensaje de advertencia directo a la estrella brasileña Vinicius Junior, ausente por sanción, al decir: "Con la aparición del jugador marfileño, Vinicius tiene que subir su nivel de inmediato. Por primera vez en muchísimo tiempo, se enfrenta a una competencia real y feroz por su puesto".









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Y añadió Romero en su lectura técnica sobre el futuro del equipo: "Si el Real Madrid quiere tener la posesión del balón, podrá hacerlo en el 95% de los partidos. Es cierto que quitársela al Barcelona es difícil, pero son capaces de hacerlo. Hoy hemos visto una versión muy buena del Real Madrid ante un buen equipo, una versión que se acerca mucho a la que puede competir con el Barcelona en el Clásico".

Romero reveló el once que considera más adecuado para el partido en el Camp Nou, criticando algunas de las opciones planteadas: "Endrick es un jugador excelente, pero no es extremo. Creo que sería demasiado para un partido como el Clásico. Valverde está entre los mejores laterales del mundo, pero su mejor posición es por delante del lateral. Para jugar en el centro del campo necesitas una gran precisión en el trato del balón, y eso es lo que le falta a Valverde".

Por su parte, el analista y exjugador Rafa Alkorta coincidió con este planteamiento, al considerar que el entrenador José Mourinho dio un paso inteligente al cambiar el once inicial respecto al partido ante la Roma.

Alkorta dijo: "Con Güler jugando cerca de Tchouaméni, aumenta el porcentaje de posesión y el control del partido, y aumentan las opciones de generar más ocasiones. Diomandé y Endrick contribuyeron mucho en la faceta defensiva, y eso es evidente y muy importante".

Alkorta completó su análisis con un mensaje de apoyo a Vinicius, aunque condicionado por la nueva competencia: "Esto es importante para Vini, porque ahora tiene un compañero muy fuerte. Esperemos que esta competencia le sea beneficiosa, porque sigue estando entre los mejores del mundo".

Y concluyó: "No hay secretos, el equipo es más equilibrado y más ordenado, especialmente cuando los extremos ayudan a los laterales. Ante el Sevilla, Cucurella sufrió mucho menos. Los equipos realmente fuertes, cuando pierden el balón, presionan con fuerza y lo recuperan, y hoy lo hemos visto con Diomandé".







