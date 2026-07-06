Se acabó el sueño de Ronaldo... España elimina a Portugal del Mundial

España eliminó a Portugal del Mundial 2026 al ganar 1-0 en octavos.

El único gol del partido lo marcó Mikel Merino en el tiempo de descuento de la segunda parte.

Con este resultado, España jugará en cuartos contra el ganador de Estados Unidos o Bélgica.

Mikel Oyarzabal falló la primera ocasión en el minuto 8, al quedarse solo ante Diogo Costa tras un gran pase de Dani Olmo, pero su disparo raso rozó el poste izquierdo.

Ronaldo respondió en el 12 con un disparo desde la derecha que detuvo Unai Simón y acabó en córner.

La ocasión más clara de Portugal llegó en el 41: Nuno Mendes sacó de esquina, recuperó el balón y soltó un disparo que golpeó el larguero.

En el 54, Nuno Mendes se lesionó y fue reemplazado por Nelson Semedo.

En el 61, Pedri remató alto un centro de Dani Olmo.

En el 76, Bruno Fernandes controló un balón suelto dentro del área y remató, pero el balón se marchó al lateral de la red.

El único gol llegó en el primer minuto del añadido: Mikel Merino recibió un pase en profundidad de Ferran Torres, se plantó solo ante Costa y batió al portero con un disparo potente.